Trump efter telefonsnak med saudisk konge: Måske var det bare tilfældige mordere

USA’s præsident, Donald Trump, siger nu, at det måske var ’banditter’ uden for statslig kontrol, der står bag journalisten Jamal Khashoggis forsvinden i Tyrkiet.

Dermed synes præsidenten at nedtone konflikten, der ellers var ved at udvikle sig til en regulær krise. I weekenden truede Trump Saudi-Arabien med ’alvorlig straf’, hvis det skulle vise sig, at Saudi-Arabiens magtfulde kongefamilie virkelig står bag det formodede mord på Khashoggi på et saudisk konsulat i Tyrkiet.

Khashoggi, en kendt systemkritiker, forsvandt tirsdag under et besøg på det saudiske konsulat i Istanbul. Tyrkiets efterretningstjeneste har ladet sive, at Khashoggi blev myrdet og hans lig fjernet fra konsulatet af en gruppe saudiske mænd på lynvisit i Istanbul, flere med militær baggrund.

I aftes blev anklagen efterforsket af en fælles tyrkisk-saudisk opklaringsgruppe. Der var dog ingen forlydender om, hvornår offentligheden får noget at vide.

Fordømmelserne er haglet ned over Saudi-Arabien fra vestlige lande, herunder fra USA, indtil præsident Trump i går talte i telefon med kong Salman. Tilsyneladende blev han overbevist, da kongen foreslog, at det måske var rogue killers, tilfældige banditter, der havde dræbt Khashoggi.

»Det lød for mig, som om der måske var tale om rogue killers, hvem ved? Vi vil prøve at komme til bunds i det«, sagde Trump ifølge CNN efter telefonsamtalen, hvor kongen ’blankt benægtede’, at Saudi-Arabien havde noget med sagen at gøre.

Olietruslen

Meldingen kom efter et ophedet døgn, hvor Saudi-Arabien truede med at bruge sin dominans på verdens oliemarked, hvis Vesten indfører sanktioner mod landet på grund af sagen.

Saudi-Arabien vil »besvare enhver sanktion med en endnu kraftigere«, siger talsmanden, som minder om, at oliesupermagten »spiller en effektiv og vital rolle i verdensøkonomien«.

Saudi-Arabien er verdens største eksportør af olie og står for mere end 10 procent af den globale produktion. Selv en mindre reduktion af olieeksporten vil ramme resten af verden hårdt i form af blandt andet stigninger i brændstofpriserne.



Direktøren for den statslige tv-kanal Al-Arabiyya, Turki al-Dakhil, skrev søndag i en kommentar, at sanktioner og saudisk modsvar kunne trække den nuværende oliepris på 500 kroner per tønde op til mere end 2.500 kroner.

De fleste analytikere vurderer, at der er et element af bluff i den saudiske udmelding, for landets økonomi er baseret på olieeksport, så det kan altså give bagslag. Men det kan være alvor.

Man skal dog i den forbindelse huske, at Saudi-Arabiens økonomi i øjeblikket er under pres, blandt andet på grund af den bekostelige krig i Yemen, som kongedømmet er involveret i.



Arbejdsløsheden i landet er på 13 procent. Og det saudiske aktiemarked måtte notere et fald på 7 procent oven på meldingen om, at Saudi-Arabien vil svare igen på eventuelle amerikanske sanktioner.

Saudi-Arabien er desuden verdens næststørste importør af våben, og 61 procent af importen kommer fra USA. Det gør kongeriget til USA’s største våbenkunde.

I 2017 skrev landet under på kontrakter for 17,5 milliarder dollars, svarende til knap 113 milliarder kroner. Ligeledes sidste år underskrev præsident Donald Trump i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, en aftale om amerikansk våbensalg til kongedømmet i de kommende år for ikke mindre end 710 milliarder kroner.

Trump er imidlertid under pres for at slå til i forhold til kongedømmet – og at slå hårdt. Og presset kommer fra både republikanere og demokrater.

Sagen er langtfra slut.