PET-chef: Bog om tidligere efterretningschef er en manual til fjenden Der er ingen udsigt til, at der bliver lagt konkrete beviser frem i retssag mod Jakob Scharf. Den nye PET-ledelses ord om skadevirkning skal gøre udslaget, viser afhøring.

Kan man sende en tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste i fængsel uden at lægge et eneste konkret bevis frem i retten? Er det nok, at den nuværende PET-chef fastslår, at hans forgænger brød sin tavshedspligt i bogen ’Syv år for PET’, men at tjenesten i øvrigt ikke kan afsløre præcis hvordan af hensyn til netop tavshedspligten og PET’s forhold til kilder, samarbejdspartnere og muligheden for at forhindre terror i fremtiden?

Der begynder at tegne sig et billede i retssagen mod Jakob Scharf, der er tiltalt for at have talt over sig 28 gange i bogen om hans tid i spidsen for sikkerhedstjenesten fra 2007 til 2013, da Danmark efter Muhammed-tegningerne var et eftertragtet internationalt terrormål.

På den ene side sidder den forhenværende leder af PET, der blankt afviser at have begået tavshedsbrud. På den anden side har vi den nuværende ledelse i skikkelse af PET-chef Finn Borch Andersen, der siger det modsatte og har indgivet anmeldelsen mod sin forgænger. I sidste ende bliver det op til dommerne at afgøre, hvem de har størst tillid til, og hvor absolut tidligere PET-ansattes tavshedspligt skal fortolkes.

Under mandagens afhøring i Københavns Byret fik Jakob Scharfs forsvarer lov til at gå hårdt til modparten. Men det stod dog hurtigt klart, at den nuværende PET-chef fortsat ikke har tænkt at komme nærmere ind på de 28 konkrete anklagepunkter, der drejer sig om bogens omtale af konkrete terrorsager og PET’s samarbejde med udenlandske tjenester.

Faktisk kender Finn Borch Andersen ikke det fortrolige bagvedliggende materiale, der ligger til grund for anmeldelsen af Jakob Scharf, måtte man forstå. Det er hans medarbejdere i tjenestens juridiske afdeling, der har gennemgået bogen og vurderet, hvad der strider mod Jakob Scharfs tavshedspligt. Kun hvis forsvareren eller anklageren insisterer, må PET overveje, om tjenesten kan ’afklassificere’ nogle sagens hemmelige papirer.

Hvorfor ikke bare bede om at få lukket dørene i retten, spurgte Jakob Scharfs forsvarer, Lars Kjeldsen, på et tidspunkt under afhøringen.

»Jeg afgiver den forklaring, der er mulighed for inden for rammerne af min tavshedspligt. Det har ikke været inde i overvejelserne, om det kunne være anderledes for lukkede døre«, forklarede Finn Borch Andersen.

Velkendt samarbejde

Det ligger fast, at store dele af indholdet i bogen ’Syv år for PET’ i forvejen har været omtalt på tjenestens hjemmeside, i åbne retssager og i danske og internationale medier, hvilket Lars Kjeldsen foreholdt den nuværende leder og brugte megen tid på at dokumentere.

Under en amerikansk senatshøring i 2008 fortalte bl.a. den daværende chef for CIA, hvordan USA hjalp Danmark med at forhindre et terrorangreb i den såkaldte Glasvej-sag. Men det er ifølge Finn Borch Andersen underordnet for Jakob Scharfs tavshedspligt.

»Oplysninger af denne karakter er fortrolige, mens man arbejder i tjenesten, og når man har forladt den. Det forhold, at der er avisartikler og senatshøringer, betyder ikke, at oplysningen ikke længere er fortrolig og kan gengives«.

Under sin første afhøring gjorde Finn Borch Andersen meget ud af at understrege, at end ikke PET kan viderebringe oplysninger fra fremmede tjenester eller omtale samarbejdet uden partnerens tilladelse. Men det måtte han dog delvis trække tilbage, da Lars Kjeldsen fremlagde flere eksempler på tjenestens omtale af samarbejde med USA, Sverige, Tyrkiet, Pakistan og sågar Saudi-Arabien. PET-chefen var i hvert fald ikke bekendt med, at tjenesten først havde spurgt landene om lov.

Hvordan kan det skade PET’s virksomhed, når oplysningerne allerede har været fremme, forsøgte Lars Kjeldsen, men gang på gang gled Finn Borch Andersen af på spørgsmålene og vendte tilbage til sine standardsvar: Der er en afgørende forskel på, at noget har stået i avisen, og at den tidligere øverste chef bekræfter oplysningen.

Med ’Syv år for PET’ har modstanderen fået en manuel til, hvordan den undgår at blive overvåget takket været de indgående beskrivelser af tjenestens arbejdsmetoder, sagde Finn Borch Andersen. Det er sammenstykningen af oplysningerne, der udgør problemet, ligesom omtalen af konkrete sager og samarbejdspartnere.

»Vi er enormt påpasselig med at sikre os, at vi ikke kommer til at give oplysninger, så modstanderen kan lægge puslespillet. Bogen giver et bredt samlet billede af tjenestens måde at arbejde på. Derfor har vi anmeldt sagen«, sagde Finn Borch Andersen.