Menneskeretsdom: Det var i orden at udvise storkriminel Jura Levakovic Et medlem af en berygtet storkriminelfamilie vandt ikke over Danmark, da han krævede udvisningsdom omstødt.

Danmark har ikke forbrudt sig mod den dømtes ret til et familieliv, da landet udviste en kendt kriminel efter flere røverier.

Det har Den Europæiske Menneskeretsdomstol netop afgjort.

Sagen handlede om et medlem af Levakovic-familien, som ikke var tilfreds med at blive sendt ud af Danmark til Kroatien efter en mangeårig kriminel karriere.

Men selv om udvisningen greb ind i mandens ret til et familieliv, så skete den med det legitime mål at hindre kriminalitet, fastslår retten. I lyset af den kriminelle løbebane og den omstændighed, at han endnu ikke har stiftet familie, er udvisningen i orden, konkluderer retten. Det danske retsvæsen havde foretaget den rette afvejning af sagsøgers rettigheder og statens ret til at beskytte samfundet.

»Det kan klart udledes af sagen, at sagsøgeren primært har levet et kriminelt liv og vedholdende udvist en manglende vilje til at efterleve dansk lov«, skriver domstolen.

To dommere tøvede

To af dommerne i Strasbourg tilslutter sig dommerflertallets afgørelse »med en vis tøven«.

»Sagsøgerens identitet er formet i Danmark. Danmark har som værtsland forligtelser over for ham. Men sagsøreren er ansvarlig for sine egne handlinger og skal bære følgerne af dem«, mener de.

Samtidig peger de to dommere fra Albanien og Belgien på sagsøgerens tilknytning til det land, han blev udvist til:

»Kan andre lande pålægges at tage konsekvenserne af Danmarks reaktion på ting, der er foregået i Danmark?«

Sagsøgeren havde over for retten afvist udvisningskravet med henvisning til, at han ikke har nogle pårørende i Kroatien, at han ikke taler sproget, samt at det ville hindre hans samliv med den veninde, han agtede at gifte sig med.

Ud og hjem igen

I december sidste år blev den dømte ledsaget af betjente i et fly, som bragte ham til Kroatien, hvor han har statsborgerskab.



Han dukkede imidlertid hurtigt op igen: I februar i år fandt betjente fra Københavns Politi den udviste i Kastrup. Han forklarede, at han var vendt tilbage for at besøge sin familie, inden han ifølge Ekstra Bladet fik en straksdom på 20 dages fængsel for ulovlig indrejse.

I august var han tilbage igen og indkasserede 60 dages fængsel for den nye overtrædelse af indrejseforbuddet.

Familie med langt synderegister

Jura Levakovic er blevet berygtet som et af de mest dømte medlemmer af den kroatiske storfamilie, hvis medlemmer er dømt for utallige lovovertrædelser.

JURA LEVAKOVIC

Kom til Danmark fra Holland i en alder af ni måneder. Hans bedsteforældre stod oprindeligt til udvisning, da de slog sig ulovligt ned i landet, men den socialdemokratiske Anker Jørgensen-regering gav i november 1972 forældrene lov at blive i landet. Familien er siden blevet berygtet for utallige forbrydelser her i landet. Jura Levakovic begyndte som lille dreng med organiserede butikstyverier og er siden bl.a. dømt for deltagelse i gruppevoldtægt, afpresning, røverier og våbenlovsovertrædelser og har i 2008 og 2010 fået betingede udvisninger. I 2012 fik han fem års fængsel for bank- og hjemmerøveri og blev pålagt at forlade Danmark efter afsoningen. Den udvisningsbeslutning indbragte han for Den Europæiske Menneskeretsdomstol, fordi den efter hans mening strider mod retten til et familieliv.

Artikel 8 i menneskeretskonventionen siger, at den ikke må krænkes, medmindre det sker af hensyn til bl.a. den offentlige tryghed, for at forebygge forbrydelser eller for at beskytte andres ret og frihed. Vis mere

Flere af hans pårørende er allerede blevet udvist.

En fætter blev i 2015 sendt ud efter at have kørt vanvidskørsel i en narkorus igennem København. En onkel blev udvist i 2014 efter en karriere med vold, indbrud og tyverier. Den sidste dom for et brutalt hjemmerøveri mod en pensionist førte til, at han blev sendt ud af landet efter at have fået fem års fængsel. En anden onkel blev også udvist i 2014 efter et hjemmerøveri.

Andre familiemedlemmer har imidlertid haft held til at hindre, at de blev udvist. Et af dem er familiens nuværende overhoved, Jura Levakovic’ onkel, der er kendt fra TV2-dokumentaren ’Sigøjnerbossen’.