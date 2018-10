Pensionskasse er tæt på at slå hånden af Macquarie efter afsløringer

Den australske bank Macquaries rolle i sagen om spekulation og svindel med udbytteskat risikerer nu at få kontante konsekvenser: MP Pension - pensionskassen for magistre og psykologer - besluttede tirsdag at sætte alle investeringer i den australske finanskoncern i karantæne.

MP Pension ejer aktier i Macquarie Group for 47 millioner kroner - der er udstedt forbud mod at købe flere.

MP Pensions har derudover investeret 838 millioner kroner i Macquaries infrastrukturfonde - der bliver ingen nye investeringer, før sagen er undersøgt grundigt, siger Anders Schelde, investeringsdirektør hos MP Pension.

»Det ser ud til at Macquarie har bistået de her svindlere lidt mere aktivt end de fleste andre banker, og det reagerer vi på«, siger han.



Afsløringerne

Interne dokumenter fra Macquarie, som DR og Politiken sammen med 17 andre europæiske medier har gennemgået, viser, at Macquarie fortsatte med at stille penge til rådighed for spekulation og svindel med udbytteskat, efter at deres juridiske rådgivere havde udtrykt betænkelighed.

Anders Schelde, investeringsdirektør, MP Pension.

Macquarie forventer selv at op til 30 af bankens medarbejdere skal afhøres i forbindelse med tysk politis efterforskning af det formodede svindel med udbytteskat.

Politiken og DR afslørede fredag, hvordan både bankens topchef, Nicholas Moore, og bankens øverste organ, bestyrelsen, godkendte det fortsatte engagement i spekulationerne, fordi der var rigtig mange penge at tjene.



Nicholas Moore forlader topposten hos Macquarie med udgangen af november.

Hans afløser, Shemara Wikramanayake, havde dog fingrene lige så langt nede i samarbejdet med de svindelmistænkte spekulanter, afslører dokumenterne, og det kan blive et problem, siger investeringsdirektør Anders Schelde.

Rygende pistol

»Nu vil vi have en direkte dialog med Macquarie, så vi kan danne os vores egen opfattelse af, hvad der er foregået. Men hvis alt det, vi har læst, er sandt, peger en rygende pistol på den nuværende ledelse, og så har jeg svært ved at se, at vi fortsat kan være investorer, hvis de stadig er ved roret. Men nu må vi først søge vores egne oplysninger«, siger Anders Schelde.

Hvis MP Pension ikke får tilfredsstillende svar fra Macquarie, vil aktier for 47 millioner kroner blive solgt. De 838 millioner kroner, som er investeret i Maquaries infrastrukturfonde - og dermed blandt andet i Macquaries deltagelse i købet af teleselskabet TDC sammen med ATP, PFA og PKA - vil ophøre, efterhånden som fondene udløber, siger Anders Schelde.

Medinvestorer er rystede

ATP, PFA og PKA erklærede sig mandag »rystede« over afsløringerne.

»Vi synes, at hele sagens omfang er rystende. At der tilsyneladende er en masse finansielle institutioner, der i ond tro systematisk har malket europæiske statskasser, det er skræmmende«, siger Christian Hyldahl, der er direktør i ATP og udtalte sig på vegne af alle de tre pensionskasser, der er en del af konsortiet.

Om samarbejdet med Macquarie sagde han:

»Det sætter da spørgsmålstegn ved kulturen i Macquarie som sådan, og derfor vil også være svært for os at indgå andet samarbejde med Macquarie. Det vil ikke kunne ske for nuværende«, sagde Christian Hyldahl, som også bebudede en »kritisk dialog« med Macquaries ledelse.

UDBYTTESKAT Medier i 12 lande samarbejder. Politiken og DR har sammen med 17 andre europæiske medier afsløret spekulation og formodet bedrageri med udbytteskat på tværs af hele Europa. Hvis du vil se, hvordan Danmarkshistoriens største skattetyveri er foregået, så har vi forklaret det her. De 19 medier i 12 lande har arbejdet sammen om projektet #CumExFiles i mere end et år. Projektet koordineres af den uafhængige tyske researchorganisation Correctiv. Følg afsløringerne her: www.CumEx-Files.com I de kommende dage følger flere afsløringer i den store europæiske skandalesag om svindel og spekulation med udbytteskat. Vis mere

Macquarie har skriftligt svaret Politiken på fredagens afsløringer:

»Macqaurie var en af flere end 100 finansielle virksomheder, som var involveret i dette marked, som Macquarie trak sig ud af i 2012. Som en del af en grundig gennemgang modtog Macquarie omfattende ekstern juridisk rådgivning i relation til vores involvering (i dette marked, red.) og vi mente at handle i overensstemmelse med loven«.