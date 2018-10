Politiet vil nu hjælpe ofre for digitale sexkrænkelser med at rydde op på nettet Fremover kan mennesker, der bliver delt online uden samtykke se frem til en hjælpende hånd fra ordensmagten.

Posttraumatisk stress, søvnforstyrrelser, angst og depression.

Mange ofre for digitale sexkrænkelser oplever at få ødelagt store dele af deres liv, når seksuelle billeder eller videoer af dem spredes online uden deres samtykke.

I en intern vejledning fra Rigspolitiet til landets politikredse om håndtering af sager om digitale sexkrænkelser står blandt andet, at »anmelder/forurettede skal vejledes om forurettedes muligheder for selv at kunne forsøge at få fjernet materialet. Politiet kan i den forbindelse udlevere vedhæftede udkast til skrivelse, som forurettede kan sende til den internetplatform, hvor materialet er delt«. Veledningen bliver nu ændret, så det fremover bliver en del af politiets opgave at bistå med at få fjernet krænkende materiale på nettet. Kilde: Vejledning om politiets behandling af sager om digitale sexkrænkelser Vis mere

Hidtil har det været ofrenes egen opgave at rydde op i cyberspace, når skaden er sket, men fremover kan de se frem til bedre hjælp fra politiet.

Det står klart i et svar til Folketingets retsudvalg fra Justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Her skriver ministeren, at politiet fremover kommer til at skulle »bistå ofre for digitale sexkrænkelser med at få fjernet krænkende materiale fra internettet i forbindelse med anmeldelse til politiet«.

Ændringen kommer til at fremgå af politiets interne vejledning til håndtering af digitale sexkrænkelser, der træder i kraft fra slutningen af måneden, står der i svaret.

Og den melding vækker stor glæde hos Enhedslistens Rosa Lund, der som retsordfører for partiet står bag spørgsmålet til justitsministeren.

»Jeg er rigtig glad for, at det endelig ser ud til, at vejledningen bliver ændret, for det kan ikke passe, at ofre selv skal opklare de her sager. Jeg håber og tror på, at det her kommer til at betyde, at vi kommer til at se en større indsats i kampen mod digitale sexkrænkelser«, siger hun.

Ser frem til faste procedurer

Politiken har det seneste halve år kunnet fortælle om en række ofre for digitale sexkrænkelser, der er blevet bedt om selv at finde gerningspersoner og rydde op online.

Her er politiet gentagne gange blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at hjælpe i selv de meget grove sager.

En af kritikerne er advokat Miriam Michaelsen, der som partner i Njord Law Firm har været involveret mere end 40 sager for digitalt sexkrænkede de seneste år. Hun er meget positiv over de planlagte ændringer.

»Det er rigtig dejligt at der sker noget nu. Det vil få en afgørende betydning for de mange, der oplever digitale sexkrænkelser, at de føler, at politiet prøver at hjælpe dem, når de henvender sig«, siger hun.

»Forhåbentlig kommer det her til at betyde, at der fremover bliver gjort en aktiv indsats fra politiets side tidligt i processen. Det er afgørende for at kunne stoppe delinger og ikke mindst spredning af materiale online«.

Miriam Michaelsen håber, at den reviderede vejledning vil give konkrete ændringer i praksis over hele landet.

»En ting er en erklæring. Noget andet er, at procedurerne skal på plads, så de er ens over hele landet uanset i hvilken politikreds, du anmelder forbrydelsen«.

Hos Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) bekræfter politiinspektør Claus Birkelyng, at man inden udgangen af oktober er færdig med at revidere såvel den interne vejledning til politikredsene som den eksterne vejledningen til offentligheden.

Indtil da har politiet ingen kommentarer til indholdet, siger han.