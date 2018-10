V-ordfører om klimaplan, der kaldes »pinlig« og »håbløs«: »Jeg mener da helt klart, at man er nødt til at starte et sted«

»Men altså, man må jo sige, at vores er underbygget trods alt med forslag, hvor der med Socialdemokraternes slet ikke var nogen forslag bundet på. Og vi siger også, at vi har brug for mere hjælp til at finde flere forslag, og derfor nedsætter vi en kommission«.

Så din pointe er, at I er konkrete, fordi I kommer med forslag om, at nogen skal komme med forslag på et tidspunkt?

»Nej, vi tager første skridt med rent faktisk at gøre noget, og vi er klar over, at det giver kun en mindre forøgelse. Men derudover gør vi også det, at vi beder om, at der bliver sat et arbejde i gang, så vi alle sammen kan blive klogere på, hvad vi yderligere kan gøre«.

Så I har selv konkrete forslag om de 1.000, og så foreslår I, at nogen skal komme med forslag om de resterende 999.000?

»Jamen jeg mener da helt klart, at man er nødt til at starte et sted«, svarer skatteordføreren.

