Minister klar til sanktioner: Nu må regioner få styr på Sundhedsplatformen Regionerne svigter deres ansvar, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at skride ind.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er klar til at indføre sanktioner over for Region Hovedstaden og Region Sjælland for at sikre, at Sundhedsplatformen ikke fortsat skal udsætte patienterne for fare.

Det meddeler ministeren, efter at de to regioner for anden gang i denne måned har måttet erkende, at Sundhedsplatformen ændrer på de recepter, som lægerne skriver ud, med risiko for, at patienterne bliver fejlmedicineret.



Første gang havde Sundhedsplatformen ændret lægernes recepter for flere end 3.000 patienter, der havde fået ordineret paracetamol. 4 patienter blev indlagt til afgiftning.



Denne gang har regionerne oplyst, at Sundhedsplatformen i to et halvt år har udskrevet forkerte doser, når en læge har ændret ordinationen til en patient. I det seneste halve år har det haft betydning for 3.829 recepter.

»Det er selvsagt helt uholdbart«, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en skriftlig udtalelse til Politiken.

Hun mener, at de to regioner har svigtet deres ansvar over for patienterne.

»Derfor har jeg nu bedt styrelsen om at se på, hvilke håndtag der kan skrues på i forhold til sanktioner, der klart og tydeligt kan markere over for regionerne, at de skal løfte deres ansvar og få styr på deres kontrol«.

Koncerndirektør Svend Hartling forklarede fredag, at af de 3.829 ordinationer er der 300-400, hvor der kan være tale om en risiko for patienterne. De sager vil nu blive gennemgået for at få afklaret, om der er patienter, der har taget skade.

Regionerne skal informere Styrelsen for Patientsikkerhed, når Sundhedsplatformen udløser fejl, som kan skabe risiko for patienternes sundhed og sikkerhed. Det er i de seneste to år sket i et omfang, som Styrelsen for Patientsikkerhed aldrig har oplevet før, har styrelsen oplyst.

Det er selvsagt helt uholdbart Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Overlæge Anette Lykke Petri, der er enhedschef i styrelsen, siger, at styrelsen venter på en redegørelse for, hvor mange af de fejlagtige ordinationer der kan betragtes som alvorlige.

»Før vi har den, kan vi ikke sige, hvor alvorligt det er. Men når vi ser på det samlede antal patienter, der er berørt, så er det alvorligt«, siger Anette Lykke Petri.

De to regioner har hver gang, der er opstået fejl på grund af Sundhedsplatformen, oplyst, at fejlen var blevet rettet. Dermed er sagen stoppet. Men det store antal fejl får nu styrelsen til at konkludere, at der er tale om en generel fejl.

»Der er en kvalitetskontrol, der svigter. Det kan være, fordi der ikke er nogen kvalitetskontrol, eller det kan være, fordi kvalitetskontrollen ikke er tilstrækkelig dækkende«.

Hun sammenligner det med, at et flyselskab foretager en omfattende sikkerhedskontrol, før et fly sendes i luften.



»I dette tilfælde har regionerne ansvar for at behandle en masse patienter, men der har helt åbenlyst ikke være den kvalitetskontrol, der er helt almindelig i andre sammenhænge, hvor man har et ansvar for andre menneskers liv«, siger Anette Lykke Petri.

Jacob Rosenberg, der er overlæge på Herlev Hospital og regionsrådsmedlem for Liberal Alliance, siger, at han og mange kolleger »fuldstændig har mistet tilliden til Sundhedsplatformen«.

»Fejl på fejl vælter frem, og nye fejl afløser de gamle. Det er, som om det aldrig stopper«.