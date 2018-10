Danmarks Lærerforening: Kritiske lærere får mundkurv på af kommunen Hvis lærere rejser kritik på personalemøder eller Facebook, risikerer de en tjenstlig samtale, siger lærerforeningen. KL mener, at det kun sker sjældent.

Tjenstlige samtaler og advarsler. Folkeskolelærere bliver ifølge Danmarks Lærerforening i stigende omfang sat på plads af deres arbejdsgivere, når de ytrer sig kritisk om forhold på deres skole.



Det kan være, når de skriver debatindlæg i aviser, optræder i artikler, skriver på Facebook eller ytrer sig kritisk til personalemøder.

Danmarks Lærerforenings hovedkontor får mindst en henvendelse om måneden fra en lærer, der er blevet kaldt til samtale af kommunen for noget, han eller hun har sagt eller skrevet. Det er dybt alvorligt og en nyere tendens, siger foreningens formand, Anders Bondo Christensen.



»Vi er begyndt at få en kultur, hvor det at være kritisk og sige fra ikke er foreneligt med at være offentligt ansat og med at være lærer. Det er vigtigt, når der for eksempel står lærere frem og udtaler sig kritisk om, at læringsmålstyret undervisning er spild af vores tid«.

Et stort mørketal

Hovedkontoret får kun cirka en henvendelse om måneden, men Bondo vurderer, at problemet er langt større:

»Der er helt sikkert et mørketal. Jeg deltager i mange medlemsarrangementer, og der popper hele tiden historier op, som ikke når ind til os. Heldigvis er det ikke mange af sagerne, som vi ender med at køre, fordi kommunerne trækker følehornene til sig i det øjeblik, vi henvender os. De ved godt, at det er et spørgsmål om ytringsfrihed«.

Én sag om ytringsfrihed er dog kørt helt til Østre Landsret, hvor den i overmorgen blive behandlet. Sagen handler om folkeskolelæreren Erik Schmidt, der i 2014, mens han var på Agedrup Skole, fik en tjenstlig advarsel af Odense Kommune. Advarslen blev givet for på fællesmøder at kritisere de forandringer, som skolen var i gang med og for at have »negative holdninger og synspunkter« samt »piske en negativ stemning op i personalegruppen«.

Ifølge lektor i sociologi ved Roskilde Universitet Rasmus Willig, der er forfatter til en række bøger om ytringsfrihed og kritik, er ytringsfriheden generelt under pres – også blandt lærere. Forklaringen er, at medarbejdere, der bliver udsat for besparelser og omorganiseringer, ofte ikke ytrer sig om konsekvenserne.

»Folkeskolelærerne har om nogen været udsat for forandringer og har været igennem så mange ting, at der nu udøves selvcensur«, siger Willig og peger på, at når skolelærerne indkaldes til tjenstlige samtaler, skaber det en tavshedskultur på skolen, fordi det rygtes blandt lærerne:

»Så er beskeden om, at man ikke skal ytre sig kritisk i debatindlæg eller til journalister om eksempelvis skolereformen, hurtigt ude. Det er et demokratisk problem, hvis dem, der er helt tæt på konsekvenserne af de politiske beslutninger, ikke bruger deres stemme«.

Må sige stort set alt

En vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed fra Justitsministeriet slår fast, at offentligt ansatte som udgangspunkt må sige, hvad de vil , så længe de ytrer sig »på egne vegne« ikke bryder deres tavshedspligt, fremsætter injurier, udtrykker sig særlig groft eller lyver. Når det gælder intern kritik fra lærere, er det skoleledelsen, der har ledelsesretten, men i vejledningen opfordres der til kritisk, intern debat på arbejdspladserne.

Mange lærere deltager i den offentlige debat Pernille Christensen, juridisk chef i KL.

Det har ikke været muligt at få et interview med hverken Michael Zieghler (K), formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, eller juridisk chef i KL Pernille Christensen. I et skriftligt svar skriver hun:

»KL mener, at det er vigtigt, at kommunalt ansatte deltager i samfundsdebatten både nationalt og i kommunerne. Mange lærere deltager i den offentlige debat, og vi hører meget sjældent om sager, hvor lærere får mundkurv på. Tværtimod ser vi, at kommunerne er meget opmærksomme på, at ansatte frit skal kunne ytre sig om deres arbejdsforhold«.