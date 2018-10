Når pressen har mundkurv på, er der ingen krise i Alternativet Søndag eftermiddag valgte Alternativet en ny kultur- og fritidsborgmester. Partiet kritiseres for at have lukket ned for pressen, men vælgerne nød det.

Alternativisterne har været i gang i en time, da pressekoblet endelig slippes løs. Vi glider vandkæmmede ind med kameraer og kritiske spørgsmål, klar til at beskrive kampen om at blive Københavns næste kultur- og fritidsborgmester. Men de tre kandidater må stadig ikke snakke med os.

I 11 dage har der været radiotavshed fra Kåre Traberg Schmidt, Franciska Rosenkilde og Badar Shah. I stedet for at besvare journalisters spørgsmål har de talt til partiets medlemmer. Kandidaterne har produceret valgvideoer, skrevet små kulturpolitiske manifester og holdt en 45 minutter lang livedebat med spørgsmål via Facebook. Flere dagblade har hånet forbuddet på lederplads og kaldt valgprocessen udemokratisk. Men på Kulturstationen i Vanløse har ingen synderligt savnet den frie presse.

Rundtomkring i lokalet står kandidaterne med små klynger omkring sig og debatterer kulturpolitik.



»Jeg er træt af at høre om fodboldbaner og integration og kulturen som en løftestang for andre områder«, siger en kvinde og peger på Badar Shah. »Kan du ikke i dette lille rum fortælle, hvad du vil gøre for finkulturen – for at behandle kulturen på dens egne præmisser?«.

Mens Badar Shah siger, at kulturen er selve det, der giver mennesket sin identitet, forklarer Kåre Traberg Schmidt ovre ved vinduerne, hvorfor hans arbejde som advokat gør ham til en dygtig politisk forhandler. Franciska Rosenkilde har fundet et hjørne til venstre for podiet, hvor der tidligere på dagen var politisk debat uden pressens adgang. Da en TV 2-journalist sniger en rød mikrofon ind i klyngen, løfter Rosenkilde et øjenbryn og peger på den.

»Vi filmer bare, filmer bare. Ingen spørgsmål«, svarer journalisten og træder et skridt tilbage. Presseforbuddet fastholdes, indtil vinderen er kåret. Men der er citronmåne, drømmekage og økologisk frugt, påpeger et medlem af bestyrelsen.

Den tvivlende præst

Få timer inden borgmestervalget har Alternativets Pernille Schnoor meldt ud, at hun ikke genopstiller til Folketinget.

»Jeg er træt af måden, hvorpå man forsøger at optrappe konflikter og skabe sensationer på både person- og partiniveau for at få taletid. Det er en skueproces for mediernes skyld«, forklarede hun til Jyllands-Posten. Den kritik kan bestyrelsesformand Matthew Daniali fra Alternativet København genkende. Han var med til at træffe beslutningen om at lukke ned for pressen, da det stod klart, at Niko Grünfeld ville trække sig efter ugers kritiske historier i medierne.

»Pressen skal være inde over mange processer, og det er vigtigt, at vi har en presse. Men jeg synes, der har været en virkelig god stemning blandt vores borgmesterkandidater, fordi de har følt, at de kæmper i solidaritet om den samme post, ikke om at få mest taletid i medierne. I stedet har de haft en politisk samtale med vores medlemmer«, siger Daniali.

Flere af alternativisterne taler om mindre støj og en mere konstruktiv debat i mediernes fravær. Men manglen på kritisk modstand gør det også svært at skelne medlemmerne fra hinanden.

En læsning i kandidaternes manifester afslører hurtigt, at de grundlæggende er enige om det meste. De vil alle gerne have en »mangfoldig og rummelig by«, som »prioriterer kunsten« og bruger kulturen til at »fremme integrationen«. Når Franciska Rosenkilde skriver, at en af hendes mærkesager er at »integrere kunst og kultur meget mere ind i folkeskolen«, er det svært at forestille sig kritik og buhråb fra de øvrige kandidater.

»De vil jo rimelig meget det samme«, fastslår præst og partimedlem Per Ramsdal med et grin.