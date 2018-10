Streamingtjeneste i tekniske problemer under El Clasico

Streamingtjenesten Strive, der er den eneste i Danmark til at sende den spanske liga La Liga og italienske Serie A, er søndag aften kommet i strid modvind, da mange har oplevet problemer med at se El Clasico, Barcelona mod Real Madrid.

Flere brokker sig søndag aften på de sociale medier over tjenesten, og Strive bekræfter selv at have modtaget adskillige klager.

Kristian Hysén, direktør i IMG Nordic, som står bag Strive, fortæller, at teknikere prøver at finde problemet bag.

»Jeg sidder med vores tekniske team i telefonen nu, og vi er på sagen. Lige her og nu, ved jeg ikke, hvad det skyldes«, siger Kristian Hysén.

Tjenesten skal dog tilsyneladende fungere igen, da Ritzau fanger ham over telefonen i anden halvleg.

»Jeg sidder selv og ser kampen, og nu fungerer det. Det lader til, at der var en driftsfejl under første halvleg. Men det lader til, at problemet er løst nu«, siger han.

Direktøren forventer, at streamingtjenesten ved mere om, hvad problemet skyldes mandag.

Kan man som seer forvente at få kompensation?

»Du må forstå, hvilken situation vi sidder i. Vi sidder og undersøger problemet. Alt det, som kommer efter det her, må vi tage i morgen, siger Kristian Hysén.

