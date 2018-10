Kredsformand: Vi skal ytre os kritisk for elevernes skyld Lærere har pligt til at fortælle om ting, der ikke fungerer i folkeskolen, siger lærerkredsformand. Men husk også hvem, der betaler jeres løn, siger skolelederformand.

Når folkeskolelærere ytrer sig kritisk om forhold på deres skole, handler det tit om, at lærerne vil eleverne det bedste.

Sådan siger Kristine Falgaard, der er kredsformand for Frederiksberg Lærerforening, og som tidligere har været tillidsrepræsentant.

»Vi vil gerne beskytte vores elever, det handler ikke så meget om os selv. Vi har pligt til at fortælle om ting, som vi ikke mener fungerer, så vi kan påvirke beslutningstagerne til at tage de rigtige beslutninger. Det handler om eleverne og folkeskoleskolen som helhed«, siger Kristine Falgaard.

Hun har været kredsformand i godt et år, og i den tid har hun haft tre sager med lærere, der er blevet indkaldt til en tjenstlig samtale efter at have ytret sig kritisk om forhold på skolen.

Ifølge Kristine Falgaard handler spørgsmålet om lærernes ytringsfrihed – når alt kommer til alt – om god ledelse.

»Min vurdering er, at der på mange skoler er højt til loftet i forhold til, hvad lærerne kan ytre sig om inden for rimelighedens grænser. Man må selvfølgelig ikke komme med injurier, mens ellers er der vide rammer. I de tilfælde, læreren kommer til en tjenstlig samtaler, er det tit, fordi der ikke er en kultur på skolen, hvor der er en tillid fra lederen til medarbejderne og omvendt«, siger hun.

Danmarks Lærerforenings hovedorganisation får mindst en henvendelse om måneden fra lærere, der er blevet kaldt til en tjenstlig samtale, efter at de har sagt eller skrevet noget kritisk om ting, der foregår på deres skole. Mange af dem bliver dog ikke til deciderede sager, fordi kommunerne ifølge lærerforeningen trækker følehornene til sig, når fagforeningen går ind i dem.

Ytringsfrihed Sag i Landsretten Østre Landsret behandler i dag en principiel sag om læreres ytringsfrihed. Sagen handler om Erik Schmidt, der i 2014 fik en tjenstlig advarsel af Odense Kommune for på et internt møde på Agedrup Skole at reagere kritisk på ledelsens implementering af de nye arbejdstidsregler. Kritikken resulterede i en advarsel for »negativ adfærd«. 1. november 2017 afgjorde byretten i Odense, at Erik Schmidt havde forbrugt sig mod tjenestemandsloven. Ifølge Danmarks Lærerforening handler sagen principielt om offentligt ansattes ret til at udtrykke deres holdninger.

Kritik på Facebook og i avis

Lærerne ønsker ikke at stå frem af frygt for advarsler eller det, der er værre. Men ifølge Danmarks Lærerforening handler et af tilfældene om en kvindelige lærer, der i et lokalt medie skrev et debatindlæg, hvor hun kritiserede en læringsplatform, som kommunen havde bestemt, at lærerne skulle arbejde i. Hun mente, at hun brugte sin tid uhensigtsmæssigt, og kritikken førte til en tjenstlig samtale.

Et andet tilfælder handler om en lærer, der på Facebook ytrede sig kritik over for ledelsens måde at løse ledelsesopgaven på, hvilket førte til en advarsel. Et lignende tilfælde er tidligere set med en gymnasielærer, der blev fyret, hvilket ifølge Ombudsmanden var et brud på ytringsfriheden.



Der er også flere eksempler på, at lærere bliver trukket ind til en samtale, fordi de har talt kritisk om ledelsens måde at lede på under interne møder. Under et personalemøde sagde en tillidsrepræsentant til ledelsen, at han ikke mente, at lærerstaben havde fået indflydelse i forbindelse med planlægningen af fordelingen af det kommende års opgaver. Tillidsrepræsentanten havde en oplevelse af, at det var muligt, at ledelsen havde spurgt medarbejderne. Men han kunne ikke se medarbejdernes besvarelser i den måde, opgaverne blev fordelt på. Bagefter blev tillidsrepræsentanten indkaldt til tjenstlig samtale med skolechefen og skolelederen, hvor Danmarks Lærerforening gik med. Det endte med , at kommunen måtte give tillidsrepræsentanter en undskyldning for at have indkaldt til samtalen.

En anden tillidsrepræsentant blev indkaldt til tjenstlig samtale med sin skoleleder, fordi han gik til de øvrige medlemmer af skolebestyrelsen med informationer, som bestyrelsen havde spurgt efter, blandt andet skolens budgettal, uden først at spurgt skolelederen. Bagefter fik læreren at vide, at hvis det gentog sig, ville det få »ansættelsesretlige konsekvenser«.

Lønnen kommer et sted fra

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal opfordrer til, at folkeskolelærerne ytrer sig kritisk om folkeskolen. Men også at de tænker sig om, når de gør det.