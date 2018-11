Ytringsfriheden er presset blandt pædagoger, sygeplejersker og sosu'er Flere fagforeninger melder om medlemmer, der er bange for at ytre sig og derfor holder kritik tilbage. De frygter repressalier og at miste deres job. KL: Alle offentligt ansatte har »ret til at ytre sig om deres eget arbejdsområde«.

Det er ikke kun blandt folkeskolelærerne, at ytringsfriheden er under pres, som Politiken beskrev tirsdag.

Også fagforeningerne for pædagogerne, sygeplejerskerne og social- og sundhedshjælperne oplever, at medlemmerne bliver indirekte presset og truet til at holde inde med kritikken. Også Politiforbundet genkender problematikken.



I en undersøgelse, som Fagforbundet FOA fik lavet i maj i år blandt cirka 4.000 medlemmer, svarede hver tredje, at de har holdt kritik af forhold på deres arbejdsplads tilbage på grund af frygt for negative konsekvenser. Undersøgelsen viser også, at 4 ud af 10 har oplevet direkte eller indirekte at få mundkurv på af ledelsen. Og at 12 procent blev indkaldt til en tjenstlig samtale efter at have ytret sig kritisk.

Formand i FOA Mona Striib kalder tallene »meget alvorlige«. Hun understreger, at det både er offentligt ansatte og private ansatte, der oplever repressalier.

»Konsekvensen kan være, at man simpelthen finder sig i mere og mere som medarbejder. Også i forhold til de besparelser, som dem, man skal gøre noget for, bliver udsat for«, siger hun.

Når der er så mange, der er bekymrede for konsekvenserne, er vi ikke gode nok. Det må vi tage på os Stephanie Lose, formand for Danske Regioner

Blandt sygeplejerskerne er meldingen den samme: Ytringsfriheden er generelt under pres og har været det i stigende grad de seneste par år.

»Mange sygeplejersker – både i kommunalt og regionalt regi – oplever, at der ligger et indirekte pres og indirekte trussel fra arbejdsgiverne, fordi de nogle steder får at vide, at ledelsen noterer sig, hvem der udtaler sig kritisk offentligt. Vi har også konkrete eksempler på sygeplejersker, der får at vide af ledelsen, at det er illoyalt, hvis de udtaler sig om en problemstilling«, siger Anja Toftbjerglund Laursen, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Region Midtjylland.



Regler begrænser ytringsfrihed

Dansk Sygeplejeråd har ikke en opgørelse over, hvor mange sygeplejersker der årligt kaldes til tjenstlig samtale som følge af kritiske udtalelser. Men i en undersøgelse fra 2016 med 1.828 sygeplejersker svarer 18 procent af dem, at der er regler på deres arbejdsplads, der begrænser ytringsfriheden. 49 procent svarer, at der ikke er regler, og 33 procent ved ikke.

Ifølge Mona Striib kan FOA genkende et mønster siden 2009, hvor krisen på det offentlige område startede fyringsrunder.

»Den her kultur er opstået af frygt for afskedigelser, og fordi lederne har et pres over sig. Som ledere skal de levere varen, og det betyder, at når der er besparelser, skal de forsøge at få tingene til at hænge sammen alligevel. Det har givet større pres på medarbejderne«, siger Mona Striib.

Den her kultur er opstået af frygt for afskedigelser, og fordi lederne har et pres over sig Mona Striib, formand for FOA

Formand for pædagogernes fagforening BUPL, Elisa Rimpler, ser presset på medlemmernes ytringsfrihed som et »kæmpestort problem«. En undersøgelse blandt pædagoger fra 2015 viser, at 36 procent har undladt offentligt at udtale sig kritisk om forhold på deres arbejde, selv om de så et behov for det.

»Det handler om angsten for repressalier, og at andre kan se skævt til en, men lige så meget en ’nå, men er det så mig, der ryger næste gang, der er fyringsrunde’«, siger Elisa Rimpler.

Ansvaret er ledernes

Mona Striib mener, at man som leder bør invitere personalet til at sige kritik højt og gøre det fagligt. Siden undersøgelsens offentliggørelse har FOA rejst rundt i landet med en kampagne om ytringsfrihed.

Og det er der behov for, vurderer kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd.