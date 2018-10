»Vi mangler hænder. Det har I forstået, ikke?« Hvis de mange deltidsansatte på ældre- og sundhedsområdet arbejdede en time længere om ugen, ville det svare til 1.700 ekstra medarbejdere. Men det vil langtfra skaffe hænder nok til det eksplosivt stigende antal ældre i Danmark.

Majlinda Bafqari læner sig lidt frem på kontorstolen for ligesom at lægge ekstra vægt på sine ord.

»Vi mangler hænder. Det har I forstået, ikke?«.

Det har vi. Også selv om vi bare har halset rundt i hælene på hende en halv times tid. Op og ned ad trapper og hen ad de lange gange på plejehjemmet Lærkebo. Hun er sosu-assistent, Majlinda.

Vi har lige været med hende inde hos Henning, en ældre herre, der mangler 10 centimeter af det ene ben og derfor helst bevæger sig omkring i kørestol. Henning og Majlinda har et særligt forhold.

Med flere hænder har vi mulighed for at skabe det, jeg kalder sommerhusstemning Susanne Christensen, leder af plejehjemmet Lærkebo i Brønshøj

»Han kan godt råbe, når jeg ikke er her«, siger sosu-assistenten, mens Henning sidder og griner smørret. Vi er trukket ind i et opholdsrum. To kvindelige beboere sidder ved hver sin ende af et langt bord og spiser deres morgenæg, mens Jodle Birge synger ’Rigtige venner’.

»Men vi kan godt blive lidt irriterede på hinanden en gang imellem, er det ikke rigtigt, Henning?«, siger Majlinda.

»Det er kun dig, der bliver irriteret«, vrisser Henning venligt.

Det er den slags hyggesnak, der ikke er megen tid til på Lærkebo. Eller på særlig mange andre plejehjem i landet.

Der er for få mennesker til at tage sig af de gamle og de syge, og det gælder i hele den kommunale ældre- og sundhedssektor. Der er for få hænder. Og det bliver meget værre.

Frem mod 2025 vil der komme mere end 80.000 flere ældre over 80 år, siger prognosen. Det betyder, at der om fem år vil være brug for omkring 15.000 ekstra medarbejdere.

Det er et kæmpestort hul, der skal lukkes. Men måske kan man gøre hullet lidt mindre ved at få sosu-hjælpere, sosu-assistenter og sygeplejersker til at arbejde længere.

Det mener i hvert fald Kommunernes Landsforening (KL), som støtter sig til en ny analyse fra KL-tidsskriftet Momentum, der viser, at langt de fleste ansatte på dette område arbejder på deltid.

Hvis alle deltidsansatte arbejdede en time mere om ugen, ville det svare til, at man udvidede personalet med godt og vel 1.700 årsværk.

Jeg ville ikke ønske, at min mor kom på plejehjem Majlinda Bafqari, sosu-assistent

Og skulle det lykkes at få alle i ældre- og sundhedssektoren til i gennemsnit at arbejde lige så længe som andre kommunalt ansatte, ville man få mere end 3.100 ekstra årsværk.

»Vi står over for massive rekrutteringsproblemer på ældreområdet, som vi på flere planer arbejder på at løse«, udtaler Michael Ziegler til Momentum. Han er formand for KL’s løn- og personaleudvalg.

»Det gælder eksempelvis et fortsat fokus på de velfærdsteknologiske muligheder, men det er også oplagt at se på de gode ansatte, vi allerede har, og om man kunne få de deltidsansatte til at arbejde flere timer«.

Men hvordan kan det egentlig være, at så mange arbejder på deltid?

FAKTA Manglende hænder

Mere tid til ludo

Det er der flere grunde til, forklarer Susanne Christensen, som ikke bare er leder af Lærkebo, men også af plejehjemmet Poppelbo plus et aktivitetscenter. Alle tre steder er del af samme kompleks i den yderste kant af Brønshøj.

En væsentlig årsag er, at eksempelvis faste aften- og nattevagter arbejder 7 dage i træk og har 7 fridage. Det giver gennemsnitligt 28 timer om ugen, men de tjener stort det samme som en fuldtidsansat. Andre, for eksempel studerende, har faste weekendvagter, mens de læser til sygeplejerske eller andet relevant.

Og så er der selvfølgelig den kendsgerning, at arbejdet med de plejekrævende ældre både er fysisk og psykisk belastende.

I Københavns Kommune begyndte man sådan set for flere måneder siden at gøre det, som KL og også fagforbundet FOA nu anbefaler. Man tilbød medarbejderne mulighed for at gå op i tid.

12 af Susanne Christensens cirka 200 medarbejdere tog imod tilbuddet, hvilket betyder, at beboerne også kan opleve »det værdige ældreliv« om aftenen, som hun siger.

»Det er der, hvor folk sidder og hygger sig med at spille kort og drikke te og se fjernsyn. Med flere hænder har vi mulighed for at skabe det, jeg kalder sommerhusstemning«, siger centerlederen.

»Det har også givet mere ro, bedre overlevering ved vagtskifter og dermed større faglighed. Og beboerne kommenterer det ved at sige ting som: »Gud, hvor er det dejligt, at der er nogen, der har tid til at gå tur med os i det gode vejr«. Eller spille ludo, det kan mange godt lide«.

