Trick or treat i Kartoffelrækkerne: »Vi har valgt at omfavne det. Man kan ikke gøre andet« I København samles hundredvis af børn ved de gamle rækkehuse på Kartoffelrækkerne for at gå fra dør til dør og råbe på »slik eller ballade«.

Halloween er blevet en stor begivenhed i Danmark. I København valfarter hundredvis af børn fra hele nærområdet til Kartoffelrækkerne for at gå fra dør til dør og sige »trick og treat«, mens de gamle rækkehuse har forvandlet sig til noget, der mest af alt minder om et større amerikansk filmset med kirkegårde og skeletter. »Det her jo the go-to-sted«, forklarer Maria Igonn smilende. Hun er kommet til fra Classensgade, som ligger lidt længere henne på Østerbro, med sine to piger på 4 og 6 år. De er klædt ud som Batman og vampyr. »Vi var her også sidste år, men det er godt nok imponerende i år. De gør virkelig meget ud af det«. Foto: Emma Sejersen Børn i hundredevis går rundt i Kartoffelrækkerne, også mange fra andre dele af byen Børn i hundredevis går rundt i Kartoffelrækkerne, også mange fra andre dele af byen Foto: Emma Sejersen På et rækkehus lidt længere henne ad Wilhelm Marstrandsgade er opsat et mangefarvet diskolys, som spiller op ad gavlen, hvor der hænger spindelvæv ned. Et plastikskelet dingler ned fra havelågen. Et andet hus har hele forhaven indrettet som en kirkegård med gravstene og skeletter. På Wilhelm Marstrandsgade nr. 27 står en kvinde i døråbningen og deler slik ud til en række børn, som har stillet sig pænt op i en lang kø. »Kun et styk per mand«, siger hun, da børnene på skift putter deres hænder ned i en stor plastikboks med slik. Haven er pyntet op med lys og græskar. Uden på gaden mellem rækkehusene er det sort af mylderet af børn og forældre i alverdens udklædninger og sminkede ansigter. En dreng i 10 års alderen kalder på sine venner.

»Drenge! Kom! Man får mega meget slik inde ved Holger!« Han vifter med armene, og den hvide T-shirt med rødt »blod« står tydeligt frem i mørket, mens han løber afsted med sine venner. Foto: Emma Sejersen Nanna (v) og Astrid (h) begge 12 år. Nannas forældre hjalp dem med kostumerne. De må være ude til forældrene ringer... eller til der ikke er mere slik! Nanna (v) og Astrid (h) begge 12 år. Nannas forældre hjalp dem med kostumerne. De må være ude til forældrene ringer... eller til der ikke er mere slik! Foto: Emma Sejersen Foto: Emma Sejersen Alanah, 12 år, ude med sin far Thomas og hunden Freja, der er ét år ældre end Alanah. Alanah, 12 år, ude med sin far Thomas og hunden Freja, der er ét år ældre end Alanah. Foto: Emma Sejersen En pige balancer sin spand, hvor hun har samlet slik i, på et kosteskaft. Der er allerede flere huse, hvor der er påført skilte med »Ikke mere slik« på dørene. I et hus lidt længere henne står Jenny Bendix Becker og deler slik ud.

»Det er den mest intimiderende aften på hele året«, siger hun i højt humør. Hun har dog været ret overvældet over, at der kommer så mange hundrede børn, siden klokken 16 i eftermiddags. »Vi har hentet nød slik-leverencer ad flere omgange. Før vi fik børn, gemte vi os i huset, når det var Halloween, men i år har vi koordineret med de andre på gaden. Vi har valgt at omfavne det. Man kan ikke gøre andet«, siger hun. En lille dreng er klædt ud som en Ninja-turtle, to større drenge har ens guldbamse-dragter på, mens deres ven er klædt ud som Iphone. Yderligere to drenge i tiårsalderen er klædt ud som slikket »twinckles«. Det er ellers overvejende uhyggelig udklædninger som hekse, spøgelser og skeletter, der præger gadebilledet efter mørkets frembrud.