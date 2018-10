Er du klar til Halloween: De fem bedste gys, du kan streame på Netflix netop nu Politikens anmelder Eini Carina guider til de fem mest seværdige gys på danskernes foretrukne streaming-tjenenste.

1. The Haunting of Hill House



Mine forventninger til amerikansk horror er kategorisk lave, men ud af det blå producerer Netflix en serie, der formår at kombinere den psykologiske dybde fra ’Den sjette sans’ med de visuelle greb fra japansk horror og stemningen fra ’Ondskabens hotel’, uden at noget føles som en kliché.

Serien er løst baseret på Shirley Jacksons roman af samme navn, men formår at sætte det gotiske gys ind i et moderne og vedkommende miljø, samtidig med at den forstår spøgelsesmetaforen som andet end en effekt. Det er både en gribende skildring af familietraumer og psykiske problemer og elementært pissefucking-uhyggeligt. Hvis man kan rumme den glossy-amerikanske overflade og bære over med en akavet slutning, er det intet mindre end et gysermesterværk.

2. Jennifer’s Body



Efter Diablo Cody brød igennem med manuskriptet til ’Juno’, floppede hun fælt med denne skæve feministiske horrorkomedie. Men hvor var det dog uretfærdigt. ’Jennifer’s Body’ er en original og vedkommende film, som blev misforstået i sin tid, men som post-#MeToo bør få oprejsning.

Den foregår i et klassisk high school-univers, hvor den nørdede pige Needy er umage bedstevenner med skolens babe Jennifer. Det lyder forudsigeligt, men ret hurtigt kører det helt af sporet. Jennifer udsættes for noget forfærdeligt og ændrer personlighed. Filmen udvikler sig til en drabelig og psykologisk indsigtsfuld allegori over følgerne af voldtægt.

3. Chilling Adventures of Sabrina

Nyfortolkningen af ’Sabrina the Teenage Witch’ indeholder alt det, jeg som teen savnede i den hygge-kitschede 90’er-serie: masser af både eksplicit og sublimeret seksualitet, ægte uhygge, ufiltreret ondskab og en karismatisk hovedkarakter, der minder om en blanding af Hermione fra Harry Potter og Noora fra ’Skam’. Yderst vellavet teenagegys.

4. Creep

Med et enkelt setup – to skuespillere, én location og ét kamera – lykkes det indie-duoen Brice og Duplass (der både instruerer og spiller hovedrollerne) at lulle os ind i en klaustrofobisk uhygge, der langsomt udvikler sig til uforudsigelig psykisk terror. En overset perle i found footage-genren.

5. Gremlins

Jeg savner 80’er-Hollywood. Dengang storproduktioner ikke udelukkede kreativt vanvid. Det ultimative eksempel er nok familiegyseren ’Gremlins’, som da også blev anledning til det amerikanske censursystem. En mand køber en nuttet lille pelsfætter, som bliver til et monster, hvis den får mad eller drikke efter midnat. Sikke en pitch. Gremlins er dog ikke bare en nostalgisk kuriositet, men en underholdende kritik af amerikansk racisme og forbrugerisme.