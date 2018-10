»Det er jeg ked af«: Fejlagtige boligskatter forlænges i to år Skatteministeren har for anden gang udsat de nye ejendomsvurderinger, som først vil nå ud til boligejerne fra juli 2020.

Mange tusinde boligejere kommer nu i to år mere – frem til og med 2020 – til at betale for meget i boligskat.

Det er konsekvensen af, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) onsdag besluttede at udskyde udsendelsen af de nye vurderinger for anden gang.

Regeringen har erkendt, at boligskatterne siden vurderingen i 2011 har været opkrævet på et fejlagtigt grundlag, og Skatteministeriet har beregnet, at boligejere har betalt omkring 13 milliarder kroner for meget i ejendomsværdiskat eller grundskyld i årene siden da.

Boligejerne skulle have haft pengene tilbage i 2019, men det er nu udskudt med to år, hvor de fortsat skal betale flere milliarder for meget i skat, før de får pengene tilbage.

»Det er jeg ked af, men de kan glæde sig over, at de får en bedre forrentning af pengene, end de vil få i banken«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V), med henvisning til at de penge, som boligejerne har betalt for meget, vil blive tilbagebetalt med renter.

Nogle boligejere vil komme til at slippe billigere i skat, end de ville gøre, hvis de nye vurderinger var blevet udarbejdet per 1. september i år, som det oprindeligt var meningen. De vil så kunne glæde sig over, at de i endnu et par år slipper billigere i skat.

»Folk, der bor i hus, betaler mere. Folk, der bor i lejlighed i byerne betaler mindre, end de skal«, vurderer Karsten Lauritzen.

Samlet set vil udsættelsen af de nye vurderinger betyde, at staten og kommunerne i de kommende år får flere penge i kassen, end de ellers ville have gjort.

Der vil »umiddelbart være et merprovenu ift. boligforliget«, fremgår det af et notat, som Skatteministeriet har udarbejdet i forbindelse med udsættelsen.

Ministeriet skriver, at det »hovedsageligt skyldes, at ejendomsejere, der før stod til at få sat skatten ned fra 2018 eller 2019, med den forlængede udsendelse får skattenedsættelsen to år senere«.

På længere sigt, når boligejerne har fået deres for meget betalte skat tilbage, vil udsættelsen give en mindre indtægt på 700 millioner om året, fordi andre boligejere er sluppet billigere.

FAKTA Ny tidsplan April 2019: Samtlige boligejere får information i deres e-Boks om nye vurderinger og nye skattesatser. Juli 2019: 80.000 ejere af enfamiliehuse får tilbud om vejledende vurdering. Juli 2020: Vurderingsstyrelsen begynder at udsende nye bindende vurderinger. Boligejere, der har betalt for meget, får besked om, at de skal have penge tilbage. Der åbnes for klager igen. Januar 2021: Boligejerne skal betale skat efter nye regler og vurderinger. Vurderingsstyrelsen begynder at behandle klagerne. Vis mere

Ny skat begynder i 2021

Regeringen besluttede i foråret første gang at udskyde de nye ejendomsvurderinger, som man har arbejdet på i fem år, efter at Rigsrevisionen i 2013 kritiserede Skat for at ramme forkert i tre ud af fire vurderinger.

De nye vurderinger skulle være foretaget per 1. september i år, men de blev i maj udsat med fire måneder. Skatteministeriet begrundede blandt andet udsættelsen med, at det ville give »ekstra tid til at kvalitetssikre systemet og datagrundlaget«.

Med den nye udsættelse vil ejerboligerne som de første blive vurderet per 1. januar 2020. Vurderingerne vil fra juli 2020 blive sendt ud til boligejerne, som skal betale skat af de nye vurderinger fra 2021.

Boligejerne, der siden 2012 har været afskåret fra at klage over deres fejlagtige vurderinger, vil få mulighed for at klage, når de har fået de nye ejendomsvurderinger, men klagerne vil først blive behandlet fra januar 2021.

Det betyder, at boligejerne, der også har fået forkerte vurderinger i det nye system, først vil få for meget betalt skat tilbage, når de i givet fald har vundet en klagesag.

Skatteministeren erkender, at det vil stille nogle boligejere dårligere.

»Men det vigtigste er, at vi får et vurderingssystem, der fungerer«, sagde Karsten Lauritzen, da han onsdag i Skatteministeriet informerede pressen om udsættelsen.

Risiko for flere ulovligheder

Ifølge Skatteministeriet er det ikke så meget opgaven med at få fastsat ejendomsværdi og grundværdi for de 1,7 millioner ejerboliger, som nu giver problemer. Arbejdet med det er langt, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.