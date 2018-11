Topadvokater i dobbeltrolle i udbyttesag

Et af Danmarks største advokatfirmaer har spillet en hidtil ukendt dobbeltrolle i sagen om den formodede milliardsvindel med udbytteskat, som kostede de danske skatteydere 12,7 milliarder kroner.

Ifølge oplysninger til Politiken og DR rådgav en daværende partner hos Bech-Bruun en af udbyttesagens helt store spillere, den tyske North Channel Bank, om amerikanske pensionsfondes muligheder for at få tilbagebetalt udbytteskat fra Danmark.

Bech-Bruun: Vi vidste det ikke

Oplysningerne bekræftes af Christian Ejvin Andersen, administrerende direktør hos Bech-Bruun, som siger, at advokatfirmaets ledelse intet vidste om sagen.

»Vi fik et brev fra skatteministeren i forgårs, hvor han gav disse oplysninger. Det var nyt for ledelsen i Bech-Bruun«, siger Christian Ejvin Andersen.

Karsten Lauritzen, skatteminister (V)

Dermed står det også klart, at Bech-Bruun ikke oplyste Skatteministeriet om den kontroversielle rådgivning, da firmaet vandt udbuddet om at stå for den omfattende advokatundersøgelse af udbytteskandalen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil endnu ikke forholde sig til, om Bech-Bruun med de nye oplysninger ikke burde have haft opgaven med at gennemføre advokatundersøgelsen.

»Jeg synes, det ser mærkeligt ud, men nu skal Bech-Bruun have mulighed for at forklare, hvordan det her hænger sammen«, siger han.

Svaret fra Bech-Bruun, og en redegørelse til offentligheden, ventes at komme ganske snart, måske allerede inden weekenden.

Rådgav ransaget bank

Bech-Bruuns rådgivning til den tyske North Channel Bank er dateret 4. august 2014. Rådgivningen drejede sig om amerikanske pensionsfonde og dansk udbytteskat. Det er kontroversielt, fordi netop 277 amerikanske pensionsfonde spillede hovedrollen i udbyttesagen.

Flere end 10 milliarder kroner blev udbetalt til dem, ifølge Skat og bagmandspolitiet på baggrund af falske dokumenter, som sikrede dem tilbagebetaling af udbytteskat, som de aldrig havde betalt.



Og netop folkene bag North Channel Bank var blandt de allerstørste spillere, som var med til at organisere angrebet på den danske statskasse ved hjælp af amerikanske pensionsfonde.

Det var North Channel Bank som på anmodning fra bagmandspolitiet i Danmark blev ransaget af tysk politi i sommeren 2017, og to af de involverede i banken blev i den forbindelse sigtet af bagmandspolitiet.