Landsretten skal afgøre lejrlov: Skulle loven ramme en enlig rumænsk hjemløs? Procesbevillingsnævnet har givet grønt lys for at lade landsretten afgøre, om en rumæner, der sov for sig selv, udgjorde en »utryghedsskabende lejr«.

Det kom til at koste en rumænsk mand en bøde på 500 kroner, da han blev dømt for at have indrettet en lejr på strøggaden Købmagergade i København.

Men det er en ommer, mener mandens forsvarer, Asser Gregersen. Og han kan få ret: Procesbevillingsnævnet har nu tilladt rumæneren at anke sagen til Østre Landsret, hvor advokaten vil kræve sin klient frifundet.

Han peger på, at lovgivningen mod de såkaldt utryghedsskabende lejre efter hans mening er noget makværk.

Som jurist synes jeg, at det er et rimeligt ringe stykke lovgivning. Asser Gregersen

»Som jurist synes jeg, at det er et rimeligt ringe stykke lovgivning. Det er landets hjemløse sikkert ligeglade med, men det er regler, der er vedtaget uden tilstrækkeligt forarbejde. Og det har givet uklarhed, der har ramt min klient«, siger Gregersen.

Skulle ramme romalejre

Bestemmelsen, der ramte rumæneren, blev indført i et forsøg på at få bugt med de halvpermanente romalejre, som opstod i især København. Folketinget gav politiet mulighed for at reagere mod lejrene og give dem, der havde slået sig ned i det offentlige rum både bøder og forbud mod at opholde sig i et område eller i hele kommunen.

Det ramte en rumæner, der sov for sig selv på gaden. Selv om han var ene om det, så blev han ikke desto mindre dømt for at have oprettet en lejr med tæppe og sovepose i januar i år. Det takserede byretten til en bøde på 500 kroner. Den lagde i dommen vægt på, at han i 14 dage ud af en periode på tre uger havde indrettet en soveplads i et indgangsparti i Købmagergade, hvor han spiste og viste sig i to-tre tilfælde ikke at have haft adgang til toiletfaciliteter.

Kræver frifindelse

Normalt skal bøden være højere for at kunne anke en dom til landsretten, men i dette tilfælde gør Procesbevillingsnævnet en undtagelse. Det bliver, ifølge forsvareren, den første dom efter lejrlovgivningen. Det gør sagen principiel og er efter hans vurdering en medvirkende årsag til, at nævnet nu vil lade byrettens afgørelse prøve ved landsretten.

»Jeg håber, at de vil frifinde min klient og formulere sig bedre og klarere, så det bliver tydeligt for politikerne, at de bliver nødt til at vende tilbage til lovgivningen«, siger han.

Advokaten hæfter sig ved en ikke uvæsentlig del af det at sove sammen med andre hjemløse. Det er en simpel sikkerhedsforanstaltning i en situation, hvor man kan blive ’rullet’ eller på anden vis blive frataget sine ejendele.

»Når man ligger flere sammen, kan man beskytte hinanden«, siger Asser Gregersen.