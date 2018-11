Omstridt opholdskrav tager penge fra hundredvis af syge, gravide og nye forældre Op mod 1.400 personer vil med nyt opholdskrav blive frataget de syge- eller barselsdagpenge, de i dag har ret til.

Hundredvis af personer, der enten er syge, gravide eller nybagte forældre, vil også blive økonomisk ramt, når regeringen og DF fremover vil stille krav om, at de skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af otte år, før de er berettiget til dagpenge.

Et nyt opholdskrav betyder, at man mister sin ret til dagpenge, hvis man har boet i lande uden for EU i mere end et år inden for de seneste 8 år. De nye regler indfases frem mod 2023, hvor op mod 1.400 personer på et tidspunkt vil blive frataget de syge- eller barselsdagpenge, de i dag ville være berettiget til.

Det viser et svar fra Beskæftigelsesministeriet, der skønner, at der hvert år fra 2019 til 2023 vil være mellem 120 og 360 fuldtidspersoner, der i stedet skal søge den markant lavere integrationsydelse, fordi de med de nye regler ikke længere har ret til syge- eller barselsdagpenge. Fuldtidspersoner kan dække over flere personer, så det faktiske antal kan altså være højere end de 1.400.

Opholdskravet kommer ikke til at gælde alle, der i dag er berettiget til enten syge- eller barselsdagpenge. Kun hvis en person ikke opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav, der fastsætter regler for, hvor mange timer man skal have arbejdet i en given periode, kommer opholdskravet i spil. Det vil derfor først og fremmest være ledige eller nyansatte, der vil blive ramt.

Det er regeringen og DF, der er blevet enige om at indføre opholdskravet for at finde penge til den skatteaftale, der blev indgået tidligere i år. Kravet skal ifølge lovforslaget »sende et signal om«, at fulde ydelser kun er for dem, der »har en fast tilknytning til det danske samfund og har bidraget hertil gennem en længere årrække«.

Useriøs klamphuggerpolitik

Men at det også rammer syge og nybagte forældre, understreger kun, hvor »fuldstændig urimeligt« opholdskravet er, mener Finn Sørensen, beskæftigelsesordfører i Enhedslisten.

»Det gør kun ondt værre, at man også rammer folk, som overhovedet ingen muligheder har for at forsvare sig imod den uretfærdige regel. Det viser jo bare, at regeringen er fuldstændig skruppelløs, når det gælder om at spare penge til nogle skattelettelser«, siger han.

Han bliver bakket op af Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører i SF.

»Det er useriøs klamphuggerpolitik. De påstår, at det her handler om dagpenge, men det her er bare med til at understrege, at det handler om udlændinge«, siger han.





I Danske A-kasser er direktør Verner Sand Kirk ligeledes kritisk.

»I forvejen synes vi, at opholdskravet er urimeligt, men det her er en afledt effekt, som man da på ingen måde kan mene er rigtig. Man kan jo ikke engang påstå, at de her mennesker bare kan finde et arbejde, for det kan de per definition ikke«, siger Verner Sand Kirk, der kalder opholdskravet for meningsløst.

Den højere sags tjeneste

At opholdskravet handler om udlændinge, lægger René Christensen, finansordfører i Dansk Folkeparti, ikke skjul på. Partiet havde gerne set, at alle danske statsborgere blev undtaget fra kravet, men finder det vigtigere at »skærme dagpengesystemet, så alle tredjeverdens borgere ikke har adgang til vores dagpengesystem efter et kort ophold i Danmark«. Et værn, som a-kasserne dog afviser behovet for med henvisning til, at der i forvejen stilles krav om et års medlemskab og en minimumsindkomst, før dagpenge overhovedet kan udbetales.

»Det bliver måske lidt højtravende, men det er i den højere sags tjeneste«, siger René Christensen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen afviser ligeledes kritikken.

»Der er jo stadigvæk et sikkerhedsnet for den enkelte. Det, som er afgørende, er, at sygedagpenge ikke skal udvikle sig til en flerårig ydelse. Det er noget, man skal være på midlertidigt«.