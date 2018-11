Sag om topadvokaters involvering i udbyttesag vokser Bech-Bruun rådgav storspiller i udbytteskandale to gange og var involveret med implicerede pensionskasser indtil for nylig. Medarbejdere er afskediget efter afsløringerne.





Sagen om et af Danmarks største advokatfirmaers involvering i milliardskandalen om udbytteskat vokser: Bech-Bruun rådgav den tyske bank, som var centrum for at trække næsten 4 milliarder kroner ud af den danske statskasse, ikke bare én, men to gange.

UDBYTTESKAT Medier i 12 lande samarbejder. Politiken og DR har sammen med 17 andre europæiske medier afsløret spekulation og formodet bedrageri med udbytteskat på tværs af hele Europa. Hvis du vil se, hvordan danmarkshistoriens største skattetyveri er foregået, så har vi forklaret det her. De 19 medier i 12 lande har arbejdet sammen om projektet #CumExFiles i mere end et år. Projektet koordineres af den uafhængige tyske researchorganisation Correctiv. Følg afsløringerne her: www.CumEx-Files.com I de kommende dage følger flere afsløringer i den store europæiske skandalesag om svindel og spekulation med udbytteskat. Vis mere

Og ikke kun én, men to partnere hos det store advokatfirma var involveret i rådgivningen.

Bech-Bruun var desuden indtil for ganske nylig rådgiver for to canadiske pensionskasser, som er blandt dem, Skattestyrelsen mener har svindlet sig til at skaffe sig tilbagebetaling af udbytteskat fra Danmark.

Bech-Bruun beklager

Det fremgår af det svar, som Bech-Bruuns næstformand, Steen Jensen, fredag eftermiddag sendte til skatteminister Karsten Lauritzen (V). Brevet indeholder en uforbeholden beklagelse af forløbet, som har ført til afskedigelser på højt niveau hos det store advokatfirma.

Sagen begyndte med et brev fra Karsten Lauritzen til Bech-Bruun mandag i denne uge.

Skattestyrelsens efterforskning af udbyttesagen havde afsløret, at Bech-Bruun i august 2014 havde ydet rådgivning til den tyske North Channel Bank.

To af bankens bagmænd er sigtet af bagmandspolitiet for groft bedrageri, og banken var centrum for at suge næsten 4 milliarder kroner ud af den danske statskasse via amerikanske pensionsfonde ved hjælp af – ifølge danske myndigheder – falske dokumenter.

Rådgav om risiko for bedrageri

Rådgivningen blev ydet af en daværende partner hos Bech-Bruun og beskæftigede sig med, hvordan bestemte aktietransaktioner kunne bruges i det danske skattesystem. Bech-Bruun-partneren var opmærksom på, at transaktionerne kunne betragtes som både skattesvig og bedrageri i Danmark, og han rådgav om bankens risiko for at blive draget til ansvar.

»Vi tager afstand fra rådgivningen, ikke fordi teknikken er forkert, men fordi det var rådgivning, som vi ikke burde have givet på det tidspunkt på det felt«, siger Steen Jensen, næstformand for Bech-Bruuns bestyrelse.

Hvorfor ikke?

»Man bliver nødt til at vurdere risikoen for, at et produkt ikke bliver anvendt efter sine forudsætninger. Man skulle have vurderet risikoen for, at det tyske advokatfirma, som var vores kunde, brugte rådgivningen til en bank, som igen ville bruge den til et produkt over for nogle mennesker, som ville misbruge det danske skattesystem«, siger Steen Jensen.

Men det står jo helt klart, at det er banken, North Channel Bank, rådgivningen handler om?

»Man kan se, at der er en bank involveret, og du kan se, at det er et teknisk skatteprodukt, som banken kan tilbyde til nogle kunder. Men du kan ikke se, at de pågældende kunder ville komme til at misbruge det danske skattesystem – det kan man ikke sige med sikkerhed. Men vi skulle ikke have ydet rådgivningen dengang, for der var risiko for, at det kunne misbruges«, siger Steen Jensen.

Fyringer efter afsløring

Rådgivningen blev i den grad misbrugt. Kredsen omkring North Channel Bank stod for næsten en tredjedel af de 12,7 milliarder kroner, som danske skatteydere mistede i udbyttesagen fra 2012 til 2015.

Den partner, som rådgav banken i august 2014, forlod Bech-Bruun i november 2015.

En anden partner rådgav den samme bank endnu en gang i slutningen af juli 2015, også om udbytteskat.

Ifølge Politikens oplysninger er den pågældende i denne uge blev fyret fra Bech-Bruun som følge af afsløringerne, som også har ført til, at mindst én anden medarbejder har måttet forlade advokatvirksomheden.