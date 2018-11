Advokaters rolle i skattesag må få konsekvenser

Europæisk histories største statsrøveri tager nu toppen af den danske advokatstand med sig i faldet.

Hidtil har Danmark indtaget rollen som offer for de skamløse forbrydersyndikater, der efter rådgivning fra internationale advokater har plyndret europæiske statskasser for 410 mia. kr. i udbytteskat.

Men torsdag krakelerede det danske offerbillede, da denne avis sammen med DR kunne dokumentere, at et af Danmarks største advokathuse, Bech-Bruun, har rådgivet en central aktør, North Channel Bank, i svindelnumrene.

Alene transaktionerne via North Channel Bank tegner sig for 4 af de i alt 12,7 mia. kr., den danske stat er blevet lænset for. I sig selv et moralsk svigt af dimensioner.

Men ikke nok med det. Bech-Bruun blev få år efter betalt af skattemyndighederne for at gennemføre en undersøgelse af den skattesvindel, advokathuset selv havde medvirket til rådgive om.

I aftes gik sagen fra dybt alvorligt til værre, da det kom frem, at ikke blot én, men to partnere i Bech-Bruun har ydet den skandaløse rådgivning, der tillige har foregået helt frem til i år. Altså længe efter at skandalen om udbytteskat kom for en dag. Og samtidig med at Bech-Bruun gennemførte undersøgelsen af fupnumrene.

Til det er der kun at sige: Fy for pokker!

Bech-Bruuns ledelse har end ikke anstændighed til at komme med en ordentlig beklagelse. I aftes kom husets ledelse med nogle forblommede udtalelser om, at den konkrete rådgivning bestemt var stærkt beklagelig, men at det juridiske indhold af rådgivningen i øvrigt ikke fejlede noget.

Hallo! Har Bech-Bruun ikke forstået alvoren af deres fatale svigt, må skatteminister Karsten Lauritzen (V) hjælpe dem med på vej ved at drage en hård konsekvens.

Tilbage står, at der i øjeblikket sås alvorlig tvivl om troværdigheden af de advokatundersøgelser, der løbende iværksættes fra både statens og private virksomheders side.

Tag granskningen af Danske Banks hvidvaskskandale, som blev gennemført af advokathuset Bruun & Hjejle. I denne uge kunne Berlingske godtgøre, at Bruun & Hjejle ikke havde medtaget e-mails fra fratrådte nøglepersoner.

Alle kan fejle. Men nogle fejl lugter mere end andre. I skandalerne om hvidvask og udbyttesvindel står der en ram lugt af tvivlsom moral op fra både banker, svindlere og nu også to af landets førende advokathuse.

Dermed er der efterhånden fuld plade på det moralske syndefald i toppen af det danske samfund.

De aktuelle sager må ikke alene føre til alvorlig selvransagelse i advokatbranchen.

På Christiansborg bør denne skandale i skandalen føre til en langt mere kritisk omgang med de uvildige advokatundersøgelser.

cj