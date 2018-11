Her er historien om anklageren, der måtte erkende sig skyldig Danmarkshistoriens største hashsag strandede i 2016, da anklageren blev fjernet fra sagen, fordi hun løj i retten. Dermed led anklagemyndigheden et hidtil uset prestigetab, og en af de mest ambitiøse politiefterforskninger vaklede. Nu kører sagen mod senioranklageren, som for enhver pris ville vinde.

Jens tager plads i højre side af tilhørerpladserne i Retten på Frederiksberg.

»Jeg har set frem til den her dag«, siger han.

Han er 37 år. For tre år siden blev han idømt to et halvt års års fængsel i byretten i danmarkshistoriens største hashsag fra Pusher Street på Christiania. Dommen blev anket til landsretten, hvor den i oktober 2016 uhjælpeligt stødte på grund, da sagens anklager, Trine Sorgenfri, blev grebet i at lyve for retten.

Jeg var en af den slags sælgere, som solgte lidt en gang imellem Jens, tidligere pusher

Dengang sad Jens på anklagebænken ved siden af sin forsvarer i landsretten og stirrede på den 45-årige senioranklager, da hun indledte sagen. Nu er rollerne byttet om. Det er fredag formiddag, og retssagen mod Trine Sorgenfri skal starte om lidt. Hun sidder på anklagebænken i Retten på Frederiksberg tiltalt for forsøg på medvirken til falsk forklaring og for i en række tilfælde at have misbrugt sin stilling i et forsøg på at påvirke politividner i ankesagen mod Jens og ti andre tiltalte i landsretten.

Sagen er af flere juraeksperter betegnet som en af de mest skandaløse i nyere retshistorie. Den er uden fortilfælde og har rystet anklagemyndigheden, hvis øverste chef, rigsadvokaten, har kaldt det en »meget, meget alvorlig sag«.

Jens vil overvære første retsmøde mod senioranklageren, og det sker med delte følelser, forklarer han.

»På en måde er det en tilfredsstillelse at se hende på anklagebænken. På den anden side er jeg usikker på, hvor den her sag ender. Om anklagemyndigheden virkelig ønsker at komme til bunds i det her. Om det ender retfærdigt«, siger han.

Kort efter tager formiddagen en overraskende drejning. Under anklagerens oplæsning af anklageskriftet erkender Trine Sorgenfri sig med et lettere forgrædt udtryk skyldig i overtrædelse af straffelovens bestemmelser om falsk forklaring og embedsmisbrug i de to sager i Pusher Street-komplekset, som anklageskriftet omfatter. Gennem hele optakten til sagen har hendes forsvarer ellers fastholdt, at den tiltalte nægter sig skyldig.

Da den 45-årige med det karakteristiske lange lyse hår tager plads i vidnestolen for at blive afhørt af anklageren, Torben Thygesen, forklarer hun, at en af årsagerne til, at hun løj i retten, var, at hun under ankesagen i landsretten var kørt helt ned til »sokkeholderne« over forsvarernes pres.

»Det er ikke mit stolteste øjeblik. Men jeg ønskede ikke flere problemer med forsvarerne«, lyder det forsagt.

Torben Thygesen fastslår, at sagens tema er retsplejelovens objektivitetsprincip, som anklagemyndigheden er forpligtet til at følge. Et helligt og ukrænkeligt princip om, at under behandlingen af en straffesag i retten har en anklager pligt til at sørge for, at alle relevante oplysninger kommer frem. Også de oplysninger, der taler imod at dømme en tiltalt.

»Det gennemsyrer hele anklagemyndighedens virke, og det gennemsyrer også, hvordan man forholder sig til legaliteten i politiets arbejde«, siger Torben Thygesen og fortsætter sin afhøring.

Operation Nordlys Operationen er den hidtil største politisatsning mod hashhandel i Danmark. I alt 75 personer blev varetægtsfængslet. Der blev idømt fængsel i næsten 220 år i forbindelse med handel i Pusher Street. Den sidste af sagerne mod 11 tiltalte går i stå i Østre Landsret i oktober 2016. Det sker, da senioranklager Trine Sorgenfri lyver i retten om den kontakt, hun har med politiagenter. Kort efter melder Statsadvokaten senioranklageren til politiklagemyndigheden for muligt strafbart forhold. Rigsadvokaten varsler i januar i år nye regler for anklageres omgang med vidner. I april tiltales Trine Sorgenfri for ulovlig vidnepåvirkning og embedsmisbrug I fredags indledtes sagen ved retten på Frederiksberg. Vis mere

Tegning: Roald Als/POLITIKEN Da anklager Torben Thygesen gik den tiltalte senioranklager på klingen, forklarede hun om forsøget på vidnepåvirkning.

Operation Nordlys

Hele Pusher Street-sagen tager sin begyndelse torsdag 13. marts 2014 klokken fem om morgenen. Her banker det hårdt på døren hos Jens på hjemmeadressen på Christiania i København. Søvndrukken og i underbukser vader han ud og åbner for to mænd, der kommer fra politiet.

Han er anholdt, siger de, sigtet for hashhandel, og de beder ham tage tøj på og pakke en taske. Jens, som her i historien ønsker at optræde anonymt, kan høre, hvordan der også bliver banket hårdt og bestemt på andre døre i bebyggelsen.

Den morgen har Københavns Politi iværksat den såkaldte Operation Nordlys og slår nogenlunde samtidig til mod 150 adresser i hovedstaden og på Sjælland. Op mod 80 personer bliver anholdt. De fleste bliver, ligesom Jens, hentet på Christiania.

Et stort politiopbud er hele morgenen i gang. Tre af de anholdte er topmedlemmer af Hells Angels. I løbet af dagen bliver cirka 420 kilo hash beslaglagt sammen med et millionbeløb, 3.000 joints, 3,5 kilo guldbarrer, våben, biler og Harley-Davidson motorcykler.

Betjente i indsatsuniformer følger de anholdte til fremstilling i retssalene i byretten i København, mens omkringliggende gader er afspærret af politiets mandskabsvogne.

Ud på eftermiddagen, da politiaktionen er stilnet af, driver hashrøgen atter gennem Pusher Street på Christiana, et af verdens største åbne illegale hashmarkeder. Køberne har igen indfundet sig og står i kø ved de omkring 10 boder, som har genåbnet salget. Enkelte sælgere bærer nu tørklæder for ansigtet.

Politiaktionen har været enorm i sine dimensioner. Operation Nordlys sker som følge af etableringen af Task Force Pusher Street i 2012. Det er en særlig styrke i Københavns Politi, der som navn nu er afviklet, men som på det tidspunkt arbejder med politiindsatsen mod hashmarkedet på Christiania efter en ny strategi og organisering. Indsatsen kører på flere planer samtidig. Ud over daglige operative aktioner med uniformeret politi mod boderne i den berømte og berygtede hashgade omfatter den en fremadrettet efterforskning mod den organiserede kriminalitet bag markedet og bagmændene. Dertil kommer en hemmeligholdt agentvirksomhed, hvor et antal politiagenter, almindelige politiassistenter, udstyret med dommertilladelse foretager daglige indkøb af hash.

Også Politiets Efterretningstjeneste er inddraget i arbejdet. Dog ikke i efterforskningen.

Agenternes arbejde er målrettet de nogle gange op til 30-35 hashboder i Pusher Street. Agenterne skal dokumentere salget og afdække bodernes særlige organisering med sælgere, bodmedarbejdere og vagter samt den indbyrdes rollefordeling. De er udstyret med skjulte kameraer, som filmer indkøbene, og politiagenterne foretager observationer, som de skriver ned i politirapporter hjemme på kontoret.

Det er ikke mit stolteste øjeblik Trine Sorgenfri, tiltalt

Indsatsen, som kulminerer med anholdelserne i 2014, munder ud i danmarkshistoriens største hashsag. Af logistiske grunde finder Københavns Byret det nødvendigt at opdele komplekset i seks parallelle retssager, der alle handler om det samme, og hvor de anholdte tilsammen bliver tiltalt for at have solgt mere end seks tons hash fra november 2012 og frem til marts 2014. Tilsammen bliver 75 varetægtsfængslet og dømt og tildelt godt 220 års fængsel. Politiet konfiskerer værdier svarende til cirka 40 millioner kroner.

Operation Nordlys vil af mange også blive husket for, at et af de anholdte topmedlemmer af Hells Angels tager sit eget liv i fængselscellen døgnet efter anholdelsen.

For nedrullede gardiner

Jens, som på det tidspunkt er 32 år, erkender fra starten af et ulovligt hashsalg, da han bliver præsenteret for politiets sigtelse.

»Jeg var en af den slags sælgere, som solgte lidt en gang imellem, når jeg manglede penge, og jeg har ikke noget problem med at blive knaldet for det. Men de mængder, som jeg senere bliver tiltalt og dømt for, kan jeg slet ikke erkende«, siger han.

Sagerne mod de tiltalte fik på flere måder et kontroversielt forløb. Politiets efterforskning og anklagemyndighedens retssager hviler i helt afgørende grad på videooptagelser, iagttagelser og hukommelse fra de hemmelige politiagenter, som gennem de cirka 15 måneder har foretaget overvågninger og undercoverkøb i hashboderne.

En af politiagenterne, som benævnes P510, har eksempelvis gennemført op mod 90 køb af hash ved boderne i Pusher Street til priser på mellem 100 og 300 kroner pr. gang. P510’s videooptagelser blev vist i sagen mod Jens og ti øvrige medtiltalte i byretten i september 2014.

På en af optagelserne bevæger P510 sig i februar 2013 hen over brostenene i Pusher Street og styrer direkte mod en hashbod i et område, som kaldes Gazastriben. Her køber han for 100 kroner hash.

Det skjulte kamera fanger et nærbillede af en kortklippet og rundkindet hashsælger i trøje og dynejakke, som efter handlen ønsker agenten en fortsat god dag. En anden optagelse viser en fyr i en blå Chelsea-fodboldtrøje, som sælger hash under en parasol. En tredje bliver filmet flere gange ved siden af en bod, hvor han synes at færdes hjemmevant, men angiveligt uden at foretage sig noget ulovligt.

P510 har, ud over optagelserne af handlerne, også rettet kameraet mod andre boder og filmet de personer, som færdes omkring dem. Alt hvad agenterne ser, noterer de i politirapporterne, som fylder tusindvis af sider, og som danner grundlaget for Pusher Street-sagerne. Dertil kommer aflytninger og teleoplysninger.

Observationerne betyder, at de anholdte kan inddeles i hashsælgere eller bodmedarbejdere, hvilket dækker over funktioner som vagter eller de såkaldte løbere, som henter mad eller kan stikke af med hash og penge, når uniformeret politi møder op i Pusher Street.

Politiagenterne er anonyme, og afhøringerne af dem under de seks retssager foregår for nedrullede gardiner. Tiltalte og pressen må følge med fra et tilstødende lyttelokale. Ifølge anklagemyndigheden er hemmeligholdelsen nødvendig for at beskytte betjentenes sikkerhed, så de uhindret kan fortsætte arbejdet på Christiania.

Da filmen knækker

I Nordlys-komplekset bliver de tiltalte knyttet til salget fra 25 forskellige boder. Ingen har nogen sinde kunnet fastslå præcist, hvor stort salget af cannabis er i Pusher Street, men Københavns Politi har skønnet, at der fra de fleste involverede boder er solgt et kilo hash om dagen. Anklagemyndigheden har knyttet de tiltalte til salg af 6,8 tons hash.

Skønnet bygger på en optælling af mængden af hash og joints, som hen ved 2.000 personer, som blev standset i området omkring Christiania fra september 2012 og frem til udløbet af 2013, blev fundet i besiddelse af.

De mængder, som hver af de tiltalte er dømt for at have solgt, er beregnet efter, hvornår politiagenter første gang har registreret den enkelte i en bod, og frem til sidste gang, vedkommende er observeret før anholdelserne i marts 2014. Jens sidder varetægtsfængslet i et år. Da anklageskriftet imod ham foreligger, viser det sig, at han er tiltalt for organiseret kriminalitet, hvilket fører til en dom på to et halvt års fængsel i byretten for et salg af 185 kilo hash.

»Filmen knækker, da jeg bliver tiltalt for organiseret kriminalitet. Det er der, hvor de bliver grådige, for det betyder, at jeg bliver dømt for alt det hash, der bliver solgt fra den bod, hvor jeg kun stod en gang imellem. Jeg bliver dømt for det salg, som er foregået, uanset om jeg var til stede, eller om jeg var ude at rejse«, siger han.

Jens er af agenterne således registreret i en hashbod ved 17 observationer på 15 forskellige dage i en periode på 13 måneder. Derfor anker han sin dom til landsretten.

Det er her, det går galt.

En kort liste og en lang

Det er den sidste ankesag af de seks i komplekset, som skal gennem Østre Landsret. Men mandag 3. oktober 2016, kort før P510 og to andre politiagenter atter skal ind og vidne om hashsalg, styrer sagen på grund. Hen over weekenden er senioranklager Trine Sorgenfri blev fjernet fra sagen. Forsvarerne er i chok.

På et retsmøde sidst i september 2016 har de spurgt senioranklageren, hvordan politiagenterne forbereder sig, inden de skal i retten og vidne. De vil gerne se kommunikationen mellem anklageren og agenterne, som er i den særlige situation, at de ud over at være efterforskere nu også skal optræde som vidnerne i en sag, hvor deres videooptagelser og observationer om hashsalget udgør de bærende beviser mod de tiltalte. Det har slået nogle af advokaterne, at agenterne synes at have en overordentlig præcis og god hukommelse om, hvad de har observeret et par år tidligere. Så hvordan er de forberedt, vil de vide?

På et efterfølgende retsmøde fredag 29. september møder Trine Sorgenfri frem med et tre sider langt dokument, som kaldes »den korte liste«. Dokumentet er, forklarer hun, sendt til politividnerne og er mest en praktisk oplistning af mødetidspunkter og nogle få stikord til, hvilke temaer hun vil spørge ind til under vidneafhøringen af politiagenterne.