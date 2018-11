Skoler kæmper med linjefagsdækning På hver femte folkeskole er det ikke en linjefagsuddannet lærer, der står for undervisningen i over 20 procent af timerne, viser nye tal.

Tysklæreren i 7. b er ikke uddannet i faget, ligesom matematiklæreren heller ikke nødvendigvis har haft matematik på seminariet. Faktisk blev undervisningen – på 226 af landets folkeskoler – ikke varetaget af en lærer med kompetence i faget i over en femtedel af timerne sidste skoleår.

På nogle skoler var det over halvdelen af timerne, hvor der ikke stod en lærer bag katedret, der var uddannet i det pågældende fag. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriets Datavarehus.

Det er ikke tilfredsstillende, siger Mette With Hagensen, der er formand for Skole og Forældre, en landsorganisation for skolebestyrelser i folkeskolen:

»Vi mister den garanti, som en linjefagsuddannet lærer er for, at undervisningen er god nok. Derfor ønsker vi, at så stor en del af undervisningen som muligt bliver dækket af en lærer med undervisningskompetence i det pågældende fag. Det er vi ret strikse med«, siger hun og tilføjer:

»Men nogle steder kan der være en god forklaring på det. I de tilfælde må skolen gøre alt, hvad den kan, for at sikre den næstbedste løsning, så der trods alt stadig er kvalitet i undervisningen«.

Fakta Timer med linjefagsuddannede lærere I 2014 blev det besluttet, at 95 procent af undervisningstimerne i skoleåret 2020/21 skal varetages af undervisere med kompetencer i de fag, de underviser i. Sidste skoleår foregik 86,7 procent af undervisningen i folkeskolen med en lærer, der var uddannet inden for faget. I 2012/13 var det 79,6 procent. Kilde: Undervisningsministeriet

Svært at få lærerne

I 2014 blev det politisk besluttet, at 95 procent af undervisningstimerne i skoleåret 2020/21 skal varetages af undervisere med kompetencer i de fag, de underviser i. Men mange skoler er langtfra mål. Blandt andet Sydskolen, Afdeling Vig, der ligger i Odsherred Kommune. Sidste skoleår blev 41 procent af undervisningen ikke leveret af en lærer, der var uddannet i det pågældende fag. En forklaring er, fortæller skolens leder Jørgen Schandorff, at kommunen lider under, at Holbæk Lærerseminarium cirka 25 kilometer derfra blev lukket for nogle år siden.

»Det har gjort det sværere at rekruttere nyuddannede lærere. Derudover er afdelingen i Vig en mindre matrikel, hvilket betyder, at nogle fag er bedre dækket end andre. På små skoler kan det være svært at sikre dækning i eksempelvis madkundskab«, siger skolelederen og understreger, at skolen er i fuld gang med at efteruddanne lærerne:

»Vi har været i gang med linjefagskompetence for lærerne i håndværk og design og matematik og kører i øjeblikket med efteruddannelse i engelsk. På skolens fire afdelinger bliver der knoklet for at understøtte de lærere, der stadig er uden linjefagskompetence, blandt andet med et vejlederkorps, der hjælper med eksempel at opstille meget tydelige læringsmål for de enkelte børn«.

Hvad er undervisningskompetence? At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som undervisningsfag på læreruddannelsen.

At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren for eksempel har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn. Kilde: Undervisningsministeriet

Jørgen Schandorff mener grundlæggende, at lærerne skal have linjefagskompetencerne, men ser også fordele ved den nuværende situation:

»Det at have samme lærer i flere fag give mulighed for, at der kommer nogle tætte relationer mellem læreren og eleverne. Det kan nogle gange kompensere for den manglende linjefagskompetence«, siger han og tilføjer, at tallet formentlig er lavere end 41 procent, da skolen netop har opdaget fejl i indberetningen af et fag.

Går den rigtige vej

Selv om 226 af landets folkeskoler altså er langt fra den politiske målsætning, går det overordnet set den rigtige vej. Sidste skoleår foregik 86,7 procent af undervisningen i folkeskolen med en lærer, der var uddannet inden for faget. I 2012/13 var det 79,6 procent. Hvis skolerne skal have en chance for nogensinde at nå i mål, er det afgørende, at de får mere tid, siger Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Han er dog enig med politikerne i selve 95-procents målsætningen.