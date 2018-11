PET-chef gik selv hårdt til bøger Anklagemyndigheden forsøger at fremstille fhv. PET-chef Jakob Scharf som en hykler, der skred ind over andres udgivelser for blot at bryde sine egne regler.

Efterhånden kan det være svært at holde styr på antallet af politifolk og tidligere ansatte i Politiets Efterretningstjeneste, der har en verserende sag om brud på deres tavshedspligt. Senest er drabschef i København Jens Møller Jensen blevet meldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed for at medvirke i en ny bog, men det er kun en af flere efterforskninger.

Det sker i skyggen af straffesagen mod tidligere PET-chef Jakob Scharf, der er er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt 28 gange i bogen ’Syv år for PET’, hvilket kan sende ham op til to år i fængsel. Selv nægter Scharf sig skyldig og forklarer, at citaterne alene rummer uklassificerede oplysninger fra hans tid i tjenesten.

Under mandagens afhøring i Københavns Byret forsøgte anklagemyndigheden at tegne billedet af en forhenværende PET-chef, der selv havde et yderst anstrengt forhold til medarbejdere, som forsøgte sig som forfattere på egen hånd eller i samarbejde med journalister.

Allerede i 2007 forholdt Jakob Scharf sig kritisk, da en af kronprins Frederiks tidligere livvagter fra PET barslede med en bog om beskyttelsen af kongehuset. På den baggrund udtalte Scharf dengang, at »man må nogle gange undre sig over, hvad folk dog gør for penge ...«:

»Hvis bogen udgives, vil vi fra PET’s side gennemgå den meget nøje, og indeholder den oplysninger, som forfatteren ikke er berettiget til at videregive, vil vi træffe de fornødne foranstaltninger«, sagde Scharf om bogen ’I majestætens hemmelige tjeneste’, der udkom i revideret form.

Efterfølgende blev en anden PET-vagt sigtet for tavshedsbrud i en endnu afsluttet bogsag, og forlaget Lindhardt og Ringhof måtte helt opgive at udsende bogen ’Undercover’ om en ansat i tjenestens aktionsstyrke efter møder med Jakob Scharf og hans juridiske chef, Lykke Sørensen. Ifølge forlagets administrerende direktør, Lars Boesgaard, blev det gjort klart af PET’s daværende ledelse, at det var helt udelukket at udgive en sådan bog.

»Men Jakob Scharf må åbenbart gerne selv. Det er godt nok mærkeligt«, udtalte forlagsdirektøren om ’Syv år for PET’, da bogen udkom i 2016 efter et fogedforbud.

Så hvordan hænger Jakob Scharfs kritiske indstilling til tidligere PET-udgivelser sammen med hans egen medvirken i bog, ville anklagemyndigheden vide. Men det havde den tiltalte svært ved at se dobbeltmoralen i, forklarede han i byretten:

»Det er ikke et problem, at bøger udkommer, så længe de overholder tavshedspligten«.

Ingen censur

Ifølge Jakob Scharf er der en verden til forskel på, om tjenestens chef medvirker i en bog, og om en ansat i PET’s aktionsstyrke udtaler sig om noget så hemmeligt som undercoverarbejde. Som den øverste ansvarlige har man helt andre forudsætninger for at vurdere, hvad der kan siges udadtil, lød forklaringen.

Under Jakob Scharfs ledelse mødtes PET’s ledelse med forlag for at advare dem om, at der kunne være problemer med tavshedspligten, hvis tidligere ansatte kastede sig ud i bogprojekter. Men tjenesten bad ikke om at gennemgå bøgerne på forhånd. Det måtte advokater eller konsulenter i givet fald stå for.

»Det er ikke en opgave for PET at censurere i manuskripter«, forklarede Jakob Scharf om fremgangsmåden i bogsager, mens han var chef.



Når han kort før sin ufrivillige afgang i 2013 indførte en tavshedserklæring, som alle ansatte inklusive ham selv underskrev, var det ikke for at lukke munden på tidligere ansatte med forfatterambitioner. Meningen med erklæringens afsnit om bogudgivelser var, at ansatte skulle kunne søge råd og vejledning hos PET.

»Man er ikke vant til at udtale offentligt som livvagt og ikke nødvendigvis klar over, hvad der han siges udadtil«, forklarede Jakob Scharf.

Nye forhold

Som øverste chef for PET gennem syv år følte han sig til gengæld selv fuldt ud i stand til at medvirke i en bog uden på forhånd at inddrage sin tidligere arbejdsgiver.

»Jeg havde naturligvis ikke andet ønske end at overholde min tavshedspligt«, gentog Jakob Scharf under mandagens afhøring, hvor anklagerne gennemgik de sidste tiltalepunkter og viste byretten et tv-transmitteret pressemøde fra Københavns Politi om attentatet i 2013 på debattøren Lars Hedegaard.

Sagen foregik for lukkede døre og verserer formelt stadig, selv om den mistænkte gerningsmand sandsynligvis er dræbt i Syrien. Ifølge anklagemyndigheden går Jakob Scharf også på det punkt over stregen i bogen ved at røbe, at den eftersøgte var rejst til Libanon.

Et ikke uvæsentligt spørgsmål for byretten er, om oplysningerne i ’Syv år for PET’ var kendt i forvejen gennem offentlige retssager, årsberetninger og avisartikler. Meget har været fremme, men der er enkelte undtagelser i bogen. Til de nye forhold hører et afværget angreb i 2007 mod Østre Landsret, hvilket Jakob Scharf ikke bestrider:

»Men det er en afsluttet operation, og jeg omtaler meget omhyggeligt ikke, hvordan PET har fået sine oplysninger« sagde han.

Der ventes dom sidst på måneden.