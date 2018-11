Flere narkotikaforgiftninger: »De tager kokain og forventer, det virker på én måde, men pludseligt er det langt stærkere, end de er vant til« Nye tal viser en stigning i antallet af narkotikaforgiftninger. Når forskellige stoffer ændrer indhold og renhed, kan det resultere i flere forgiftninger, forklarer ekspert.

Stofbrugerne ved ikke, hvad de indtager. De får kokain i renere form, end de er vant til, eller indtager urene stoffer, der indeholder en dødbringende dosis af noget ukendt.

Det kan være nogle af forklaringerne på, at landets skadestuer registrerede flere narkotikaforgiftninger i 2017 end året tidligere, forklarer Jakob Demant, der forsker i unges stofkultur ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet.

»Ofte tager stofbrugere et stof under relativt kaotiske omstændigheder, hvor de ikke ved, hvad de indtager. Måske er de fulde og derfor ikke kritiske overfor, hvad de indtager. Måske kommer de til at tage for meget, fordi de ser andre tage så meget. Når den kritiske sans forsvinder, ender vi med forgiftninger«, siger han.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser en stigning fra 2.523 registrerede forgiftninger i 2017, sammenlignet med 2.349 forgiftninger i 2016. De senere år har antallet af forgiftninger ifølge Sundhedsstyrelsen generelt været stigende - om end det er svært at sige præcist hvor meget, fordi styrelsen i samme periode har ændret på måden, de opgør tallene på.

Rent kokain

Der findes ikke særlig meget dansk forskning, der kan forklare udviklingen, forklarer Jakob Demant, men han peger på tre mulige årsager til flere forgiftninger.

Den første mulige årsag er, at det europæiske marked bugner med kokain. Det har skærpet konkurrencen og resulteret i billigere priser og renere kvalitet. Det har konsekvenser for brugerne, som oftest er unge mennesker - dem, Jakob Demant kalder ’festbrugerne’.

»De tager kokain og forventer, at det virker på én måde, men pludseligt er det langt stærkere, end de er vant til. Det kan give forgiftninger«, siger Jakob Demant.

De to andre mulige årsager til et stigende antal forgiftninger handler modsat om mere urene stoffer.

MDMA blev brandet og solgt som et meget rent stof, men meget af det, som brugerne får fat i, er ikke synderligt rent Jakob Demant, forkser i unges stofkultur

Det gælder blandt andet for stoffet MDMA, der for alvor kom frem på det danske marked for fem-seks år siden, forklarer Jakob Demant.

»MDMA blev brandet og solgt som et meget rent stof, men meget af det, som brugerne får fat i, er ikke synderligt rent«, siger han.

Giftige blandinger

Kombinationen af, at brugerne ikke ved, hvad de indtager, og at de ofte er unge mennesker, der fester og er fulde, øger risikoen for forgiftning.

Samtidig sker der en ændring på markedet af de såkaldte opioider, som er smertestillende og bedøvende stoffer som blandt andet heroin, men også illegalt producerede kopiprodukter af medicin.

»Forandringen på markedet sker fra, at de her produkter indholdt det, de egentlig var en kopi af, til, at produkterne bliver blandet med andre, langt giftigere ting«, siger Jakob Demant og nævnet blandt andet stoffet fentanyl, som er »ekstremt« giftigt.

I stedet for at stofbrugerne får for eksempel heroin, som de ved, hvordan de skal bruge, får de stoffer som er meget giftigere, og som de ikke aner, hvordan de skal bruge Jakob Demant, forkser i unges stofkultur

»I stedet for at stofbrugerne får for eksempel heroin, som de ved, hvordan de skal bruge, får de stoffer som er meget giftigere, og som de ikke aner, hvordan de skal bruge«, siger han.

Han understreger, at der kun findes meget begrænset viden om, hvordan markedet ser ud i Danmark, men at problematikken er fremtrædende i andre europæiske lande, Canada og USA.

»Højst sandsynligt kommer der noget af det her ind i Danmark. Forekomsten af fentanyl skal ikke være særlig høj, før det vil have effekt på dødeligheden, fordi det er stoffer, som brugerne slet ikke er vant til at bruge, og noget af det er virkelig, virkelig problematisk«, siger han.