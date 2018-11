Interview Frafald kan kun hindres i auditorierne og ikke fra rektors kontor En ud af tre studerende dropper ud af studiet før sidste eksamen. Problemet har været der i årevis og er blevet værre. Hvis problemet skal løses, skal universiteterne invitere de studerende ind i det akademiske fællesskab og blive bedre til at vise, hvad uddannelserne kan bruges til, siger en af verdens førende forskere i frafald.

Se for det indre blik tre unge menneskers første dag på en videregående uddannelse. To af dem kommer gennem uddannelsen. En dropper ud. Enten til en anden uddannelse eller til en fremtid som ufaglært. Lad lige det billede stå et øjeblik. Og tænk over spildet af tid, håb og penge.

Et frafald på 35 procent ville næppe accepteres mange andre steder end på de videregående uddannelser. Men det har stået på så længe, og der har været forsøgt så meget, at man kan møde uddannelsesfolk, der har givet op eller sat forventningerne til forbedring på vågeblus.

I den situation er der brug for et skarpt blik udefra. Det har flere danske uddannelsesfolk været udsat for i den forløbne uge, hvor den amerikanske uddannelsessociolog Vincent Tinto har besøgt Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole.

På papiret er Tintos kur egentlig enkel: Få de studerende godt i gang og med i det akademiske fællesskab. Vis dem, hvad uddannelsen skal bruges til, og indret undervisningen, så der er fokus på konkrete problemer frem for teoretiske udredninger.

Lyder det simpelt? Det vil nogen sikkert sige. Men som alle i uddannelsesverdenen ved, er det samtidig hundesvært. Det er meget lettere at sige end at gøre, slår Vincent Tinto fast.

»Hvis jeg havde en mirakelkur mod frafald, ville jeg være millionær. Men der er mange grunde og ingen nemme forklaringer. Det er derfor, kampen mod frafald skal foregå på flere fronter«.

Hvad skal der gøres?



»Når det gælder studiestarten, handler det om at gøre de unge klar til universitetet. Her skal universiteterne vide mere om, hvad de studerende forventer. Omvendt skal de nye studerende vide, at det er hårdt arbejde at gå på et universitet. Derfor skal man sikre, at studerende får akademisk hjælp til at leve op til kravene på et universitet. Min forskning viser, at denne integration skal gøre dem til akademiske og sociale medlemmer af fællesskabet på universitetet«.



Blå bog Vincent Tinto Vincent Tintos bog ’Leaving College’ fra 1993 er en af de mest citerede, når det gælder frafald på universiteter. Han har i mange år været leder af uddannelsesforskningsområdet på Syracuse University i USA, hvor han også i dag er professor.

Konge i fredagsbaren

Vincent Tinto peger på, at studerendes forudsætninger svinger meget. Det, som i Danmark kaldes drømmeuddannelsen, er ofte baseret på en drøm, der er opstået tæt på ansøgningsfristen.

»Der er mange studerende, som først vælger deres uddannelse en måned eller to, før de starter, så der er et stort element af usikkerhed. Nogle vælger deres fag, fordi de er nødt til det. Derfor er der brug for rådgivning til de studerende, som er i tvivl om, hvad uddannelsen faktisk indeholder«, siger han.

Der er en stærk tradition for den sociale side af optagelse på en ny uddannelse i Danmark. Rustur, fredagsbar og tutorer fra ældre årgange tager imod de nye studerende med kostumefester og ølstafet. Men det er ikke nok at være konge i fredagsbaren, for hvis ikke fællesskabet knyttes til undervisningen og det akademiske liv, risikerer nye studerende at kæmpe i ensomhed over fagbøger og kompendier.



»Danske uddannelser har et godt socialt liv med studenterorganisationer og cafeer, hvor der bliver drukket øl og kaffe. Det er i sig selv fint. For unge mennesker er den sociale identitet meget vigtig. Forskningsresultater fra USA indikerer, at for mange 18-årige er det at have et socialt tilhørsforhold næsten en forudsætning for et akademisk tilhørsforhold. Derfor er det hårdt for unge at studere, hvis de ikke har nogen venner«, siger han og peger på, at det sociale skal knyttes til det faglige.

»Der er nemlig også en risiko for, at studielivet kan blive for adskilt fra undervisningen. Det er en fejl, for studerende lærer mest sammen med andre«.





Hvad skal det bruges til?

Vincent Tintos budskab er, at frafald forstås ved at se på de studerendes forudsætninger, deres engagement og deres møde med den akademiske verden. I det møde er såvel den faglige som den sociale integration afgørende for, at de studerende kommer godt ud. Og i det forløb skal de studerende typisk omdefinere deres mål i forhold til udgangspunktet.



»Underviserne bør bruge pædagogiske redskaber, der kræver samarbejde og er problemorienterede. Det er afgørende, at de studerende laver grupper, så de møder venner og bliver end en del af det faglige miljø på samme tid«.



Sker det ikke allerede?

»Jo, mange steder, men der er også mange uddannelser, hvor studerende går til auditorierne og keder sig ved at lytte til undervisere, der taler uden stop. Det betyder måske, at de møder venner uden for auditoriet«, siger han og griner ad de lange talestrømme, der dagligt flyder fra universiteternes podier.

Fakta Hver tredje falder fra Andelen af studerende, som er faldet fra en akademisk bacheloruddannelse på universiteterne, og som ikke er begyndt på en ny uddannelse inden for fire år efter studiestart, er steget fra 5 pct. i 2014 til 6 pct. i 2015. 44 pct. af studerende, der falder fra deres uddannelse, angiver i nogen eller høj grad at have afbrudt deres uddannelse, fordi de er usikre på jobmulighederne efter endt uddannelse.Kilde:Epinion for Uddannelses- og forskningsministeriet.

»Derfor er det op til uddannelserne at skabe en forbindelse mellem det, de studerende lærer, og de nye venskaber. Det kræver, at man arbejder med corporative learning, hvor de studerende kan få venner og lære på samme tid«, siger han.

Corporative learning er kort fortalt en betegnelse for undervisning, hvor studerende samarbejder om opgaver i grupper, der er sammensat, så dygtige studerende hjælper mere udfordrede studerende.

Du lægger også meget vægt på, at de studerende skal præsenteres for, hvad uddannelsen kan bruges til.

»Ja. Vi skal forsøge at forstå, hvad der motiverer et ungt menneske til at lære noget. Her er relevans meget vigtigt. Underviserne bør sige meget eksplicit, hvorfor faget er vigtigt. Det handler også om at behandle emner, som er afgørende for samfundet. Jo mere studerende bruger det, de lærer i forbindelse med et relevant problem, jo bedre forstår de det«.

Kan du give et eksempel?