Samuelsens kontor blev bygget på seks måneder og overskred kun budgettet lidt Mindst seks embedsmænd bidrog i over et halvt år til at indrette udenrigsminister Anders Samuelsens ministerkontor for 340.000 kroner.

Udenrigsminister Anders Samuelsen har fået nyindrettet sit kontor for 340.000 kroner. Men hvad har ministeren købt, og hvorfor skulle det tage seks måneder?

Udenrigsministeriet har 400 siders dokumenter liggende på sagen, og via dem får du her et overblik over forløbet.

Drømmen om tagterrasse

Udenrigsministeriet lagde ikke skjul på projektets betydning for Danmarks placering i verden, da man startede nyistandsættelsen af ministerkontoret i marts.



I sommer valgte Udenrigsministeriet at gå videre med ovenstående model for indretning af ministerkontoret. Siden kan der være forekommet ændringer.

»Indretningen skal afspejle et moderne udenrigsministerkontor og gerne ’skue’ ind i fremtiden«, skrev ministeriet i sin opgaveformulering, der også understregede, at kontoret »skal understøtte Danmarks og Udenrigsministeriets internationale brand«.

Hurtigt derefter gik man på jagt efter en indretningsarkitekt. Valget faldt på Eva Harlou fra Earth Studios, som gav ministeriet det billigste tilbud med et honorar på i alt 62.000 kroner. Målet var at lave en indretning, der kan lægge »grunden for et nyt og fremadskuende kontor« som skal fremvise Udenrigsministeriet som en »moderne, dansk institution med en stor indsigt og et stærkt globalt engagement«, skrev Harlou i sin designmanual.

På bordet lå flere modeller, hvoraf én gik ud på at bryde hul i loftet og lave tagterrasse med græs og udsigt over København. Fint skulle det være. Men i en tid, hvor der spares på offentlige institutioner, må man holde igen. I juni besluttede ministeriet at gå med til en mindre model, hvor man undlod tagterrasse, men indrettede kontoret med nye møbler, reoler og gulvtæpper.

Desværre drillede prisen. Udenrigsministeriet foreslog derfor at nedskalere indkøbet af inventar til omkring 170.000 kroner eksklusive moms, så man lå på niveau med det, Finansministeriet senest havde købt for.

Det er et »lille budget«, vurderede Eva Harlou i en mail, hvor hun opfordrede til, at ministeriet skiftede de dyre – men planlagte – Montana-reoler ud med nogle billigere og genbrugte flere møbler fra Udenrigsministeriets eget lager.

Et nyt tilbud indeholdt stole, borde, daybed og ribbe af mærket Mater samt et nyt spejl med verdenskort, egetræstæpper, radiatorskjulere, reoler samt maling og planter. Samlet pris: 170.000 kroner eksklusive moms. Ministeriet var glad for prisen, men også Montana-reolerne, som de beholdt – dog i et mindre antal.

»Dit tilpassede oplæg til indretning af ministerkontor (de sidste sider) er blevet godkendt i UM i dag«, skrev en embedsmand 28. juni.

Forbandet fransk stoleflet

Ifølge akterne har mindst seks embedsmænd været inde over forløbet, men dagen efter godkendelsen startede problemerne. For hvilke stole skulle ministeriet vælge?



»I første omgang vil vi gerne høre, om det er muligt at få de to forskellige stole til mødebordet på prøve. Vi vil også gerne høre, hvor meget klapperne på mødebordet kan holde til«, skrev en embedsmand til møbelleverandøren.

Eva Harlou kiggede personligt forbi med stolene, men udfordringerne stoppede ikke der. Ministeriet valgte en stol med fransk flet på sædet. Så 23. juli var den gal igen. Flere embedsmænd i ministeriet var nervøse.

»Mens Eva stadig var i huset, præsenterede vi stolene for ministersekretariatet. De gav udtryk for bekymring om, hvorvidt gæster vil hænge fast i flettet med f.eks. sarte skørter, bluser og lign. Det er derfor vigtigt, at det sikres, at man ikke hænger fast i flettet«, skrev en embedsmand til leverandøren, der svarede hurtigt dagen efter.

»Du har helt relevant rejst spørgsmål om stolene i fransk flet«, svarede leverandøren.

»Stole i fransk flet er et meget gennemtestet produkt, og denne teknik har været brugt siden 1930’erne. Vi har stor tiltro til kvaliteten, og skulle der være noget efterfølgende, står vi naturligvis inde for produktet«, forsikrede han.

Ministeriet blev betrygget. Men et nyt spørgsmål rejste sig: Skulle man som planlagt nøjes med 8 stole eller have flere? Eva Harlou anbefalede i en mail at gå med »6 stk. af hver og med den ’almindelige’ franske flet – dvs. den med største mønster svarende til daybed«.

Ministeriet var enigt og bestilte 12 styk med fransk flet magen til det, der var på den nyindkøbte daybed. Nogenlunde samtidig opstod der udfordringer med det store 6.000 kroner dyre spejl med verdenskort. For det folie, som spejlet nænsomt skulle beklædes med, var svært at sætte på, og professionelle folk måtte kaldes ind.