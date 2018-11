Bech-Bruun skifter forklaring om udbyttesagen

»Vi har fået indholdet leveret af andre advokater. Vi har ikke rådgivet om aktieudlån og udbytterefusion«.

Det er en noget anden historie end den, I leverede til Skatteministeren 2. november – svarede I for hurtigt?

»Ja, vores svar var ikke så nuanceret og klart som det, vi ved i dag. Vores fortsatte undersøgelser har ændret billedet, det er nu engang sådan, det er. Vi må sende en supplerende redegørelse i en eller anden form til ministeren.

Hvorfor svarede I ministeren, før I havde undersøgt sagen ordentligt?

»Vi følte, at skatteministeren havde sat os under tidspres. Han udtalte sig på et pressemøde torsdag 1. november på en måde, så vi måtte forstå, at han forventede et svar inden ugens udgang«.

Nu siger vi: »Det var lovligt«

Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg understreger, at de transaktioner, som er beskrevet i rådgivningen, efter Bech-Bruuns opfattelse er lovlige, og ikke vil gøre det muligt at få den samme skat tilbagebetalt flere gange.

»De, der så på det for en uge siden, vidste ikke ret meget om skat. Vores skatteafdeling har set det igennem nu. De siger, at dette er en lovlig model, som ikke vil føre til dobbeltrefusion, hvis den bliver fulgt. Hvis banken valgte at gøre noget andet, har de jo ikke haft glæde af vores rådgivning«, siger Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg.

Om indholdet af Bech-Bruuns ’Danish Opinion’ beskrev lovlige transaktioner, er der flere om at afgøre: Skattestyrelsen og bagmandspolitiet undersøger, om Bech-Bruun gjorde noget ulovligt, da de rådgav North Channel Bank i 2014 og 2015.

Myndighederne har i forvejen konstateret, at mindst 27 amerikanske pensionsfonde i 2014 og 2015 via den tyske bank fik udbytteskat for næsten 4 milliarder kroner refunderet, som de ifølge Skattestyrelsen ikke havde krav på, og to bagmænd i banken er sigtet for bedrageri.

Uden realiteter

Ifølge retsdokumenter mener Skattestyrelsen, at aktietransaktionerne via North Channel Bank var uden realiteter og alene havde til formål at producere dokumenter, som – ifølge Skattestyrelsen i strid med sandheden – skulle vise, at de amerikanske pensionsfonde havde krav på at få udbytteskat tilbage fra Danmark.

Så må North Channel Bank have gjort noget andet end det, der var beskrevet i Bech-Bruuns rådgivning, siger Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg: