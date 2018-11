Yvonne fra Cameroun må tage en ny uddannelse: Hvorfor kan jeg ikke arbejde som sosu, når Danmark skriger på varme hænder Yvonne Fru Lum kom til Danmark fra Cameroun og ville gerne være sosu-hjælper. Hun tog uddannelsen og var fire uger fra at være færdig, da hun fandt ud af, at en sosu-hjælper ikke kan få arbejdsopholdstilladelse i Danmark. Med Danmark skriger jo på varme hænder, så hvordan er det muligt, spørger hun.

Jeg har et stærkt bånd til gamle mennesker. Jeg ved ikke hvorfor. Selv om jeg synger på engelsk, og de måske er meget demente eller frustrerede, så bliver de afslappede og lytter, når jeg synger og vasker dem«, siger Yvonne Fru Lum. Hun er blevet tre børn rigere, siden hun kom til Danmark fra Cameroun i januar 2013, familiesammenført med sin mand, Peter Yongabi Cham, der opholdt sig landet på et GreenCard.

Men hun er også blevet en drøm fattigere. Hun ville gerne være sosu-hjælper. Det er hun også uddannet som nu, men hun kan ikke arbejde på fuld tid.

På trods af at Danmark skriger på varme hænder i servicesektoren, er reglerne skruet sådan sammen, at man skal tjene mindst 417.000 kroner om året for at få arbejdsopholdstilladelse gennem den såkaldte beløbsordning i Danmark. Så meget tjener hverken nyuddannede sosu’er eller sygeplejersker.

Yvonne Fru Lum manglede fire uger af sin praktik og én eksamen, da hun opdagede, at hun ville blive sendt ud af landet, hvis hun fik fuldtidsansættelse i det job, der ellers stod parat til hende, og som hun elskede.

»Bare det at komme ind ad deres dør, mens de sover – jeg føler, at det er et privilegium at få lov til at vække personen fra sin søvn og se det smil, selv om de er trætte og syge. I feel like – bowowow. I blow up«, udbryder Yvonne Fru Lum, mens hun sidder ved køkkenbordet i tøj i forskellige røde, lilla, og sorte nuancer samt øreringe lavet af turkise perleplader, der forestiller ugler.

»Men jeg føler, at jeg har spildt min tid. Jeg har en uddannelse nu, som jeg troede, at jeg kunne bruge til at gå ud og få et arbejde med og en arbejdsopholdstilladelse. Jeg føler, at systemet har været hyklerisk, for hver dag står kommunerne og siger, at de har brug for sosu-hjælpere og sosu-assistenter i Danmark. Men på den anden side står Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) og siger, at jeg ikke kan få lov til at arbejde som sosu-hjælper, hvis jeg samtidig gerne vil blive i Danmark«.

30-årige Yvonne Fru Lum bor i Viby lidt uden for Aarhus sammen med sin mand Peter Yongabi Cham og deres fælles børn: tvillingepigerne Glory og Blessing på 4 ½ år og Emmanuel på 2 ½. Elkedlen har intet problem med at indtage førstepladsen i larm i den 70’er-prægede lejlighed med trækøkken og mørke trædøre, for børnene er afleveret i deres institutioner, og manden er på arbejde. Bordpladen i køkkenet er ryddet og ren, køleskabet plastret til med tegninger ’Til Mor og Far’, og opvasken er samlet pænt i en stor bunke i vasken.

Kaffemaskinen, som Yvonne Fru Lum købte, fordi hun kunne se, at det var en dansk ting, hjalp med at holde hende vågen foran computeren i mange timer, da hun i januar studerede reglerne for, hvordan familien kunne få opholdstilladelse i Danmark. Flere gange har Yvonne Fru Lum ringet til Siri og spurgt, om det var muligt at få en dispensation, så hun kunne få lov til at arbejde som sosu-hjælper med opholdstilladelse.

På et tidspunkt afviser en kvinde fra Siri hende med begrundelsen: Danmark har ikke brug for sosu-hjælpere og sosu-assistenter.

»Det, at hun siger til mig, der går på arbejde som sosu-hjælper, at Danmark ikke har brug for os – det gør mig sur. Jeg ved, hvor hårdt og stressende det er, når vi kun er en eller to uddannede på arbejde, og resten på en weekend er ufaglærte. Hende, der er uddannet – det er hende, der dør af stress til sidst, for det er hende, der skal gå rundt og udfylde alle de opgaver, som de ufaglærte ikke må«, siger Yvonne Fru Lum.

Overkvalificeret

Det første halve år i Danmark arbejdede Yvonne Fru Lum som rengøringsassistent på fuld tid for at give Peter Yongabi Cham større økonomisk råderum, mens han gjorde sin uddannelse færdig – en toårig, selvbetalt mastergrad i International Relations. En arbejdsdag, der begyndte klokken 5 og sluttede sent om aftenen med knap tre timers sprogkursus indlagt midt på dagen. Yvonne Fru Lum indså hurtigt, at det var nødvendigt at lære sig det danske sprog, hvis hun ville forbedre sine chancer i Danmark. Lige gyldigt hvad kunne hun her i landet ikke bruge sin bachelorgrad i Law and Political Science, som hun havde med sig fra Cameroun, da retssystemerne i de to lande er forskellige.

Interessen for arbejdet som sosu-hjælper begyndte, da Yvonne Fru Lum var gravid med parrets tvillinger. Med en hastigt voksende mave vraltede hun rundt på små ture i området, hvor familien bor, og lagde mærke til, at der var mange ældre, der bare stod og kiggede ud ad vinduet. Hun vinkede til dem, og efter et par gange gik hun tættere på og spurgte, om de kunne lukke vinduet op. Så kørte snakken på gebrokkent dansk, og Yvonne nød at øve sit danske sprog, mens hun gik ture med de ældre. Gåturene blev vejen til at hun blev frivillig besøgsven på et nærliggende plejehjem, hvor hun for første gang oplevede og så arbejdet som sosu-hjælper.

Uddannelseskonsulenten fra social- og sundhedsuddannelsen undrede sig lidt, da Yvonne Fru Lum henvendte sig og spurgte til sosu-hjælperuddannelsen, for det da lød da mærkeligt, når hun havde en noget højere uddannelse. Om Yvonne Fru Lum var sikker? Det var hun. Men inden hun nåede at søge ind, blev hun gravid igen med parrets søn Emmanuel, og derfor var det først i august 2015, hun begyndte på grundforløbet til sosu-hjælper.

»Jeg var så glad, hver dag jeg gik i skole, og jeg havde næsten intet fravær. Dengang handlede det om, at jeg gerne ville gøre det, jeg følte var rigtigt. Det, der var godt for mig og godt for den person, jeg gjorde det for. Det var mit drive«, siger Yvonne Fru Lum.

Det, at hun siger til mig, der går på arbejde som sosu-hjælper, at Danmark ikke har brug for os – det gør mig sur Yvonne Fru Lum

Hun kunne ikke få SU, da hun kommer fra et land udenfor EU og ikke er gift med en dansker. Peter Yongabi Cham passede Emmanuel i dagtimerne i fire måneder, til han var gammel nok til at komme i vuggestue. Når Yvonne Fru Lum kom hjem fra skole, gik hendes mand på arbejde som rengøringsassistent og klargørende assistent hos Dansk Supermarked indtil klokken 23. Og da Emmanuel begyndte i vuggestue, arbejdede Peter Yongabi Cham både nat og dag, for han ville ikke modtage offentlig støtte og havde meldt sig ud af sin a-kasse. Samtidig ville han gerne give sin kone mulighed for at tage en uddannelse.

Det viste sig ikke at være så nemt at få job inden for Peter Yongabi Chams fagområde, som familien havde troet.

Yvonne Fru Lum jublede over for uddannelseskonsulenten på SOSU Østjylland, da hun blev optaget på hovedforløbet i februar 2016. Det sidste, hendes liv handlede om på daværende tidspunkt, var, hvilken opholdstilladelse hun havde. Når man bliver optaget på sosu-uddannelsen som udlænding, er det eneste spørgsmål, man bliver stillet, om man har en opholdstilladelse. Ikke hvilken type opholdstilladelse, der er tale om.

»Så jeg svarede selvfølgelig ja, for det havde jeg – men det var som familiesammenført med Peter, der havde fået forlænget sit GreenCard. Jeg kunne jo ikke vide, at det ville gøre en forskel, hvilken type det var, så det tænkte jeg ikke mere over der. Jeg ville bare gerne vågne om morgenen og være glad for det, jeg lavede. Det var mit drive«, siger Yvonne Fru Lum.

Da verden væltede

Imidlertid var det ikke Yvonne Fru Lums opholdstilladelse, der gav de afgørende problemer til at begynde med – det var sønnen Emmanuels. Det havde været problemfrit at få tvillingernes opholdstilladelse i stand, for da de blev født, foregik alt gennem Peter Yongabi Chams gyldige opholdstilladelse. Men i marts i år udløb hans Green Card, og et par måneder inden blev han derfor bedt om at indsende bevis for, at han kunne tjene et vist beløb, så hans samlede forsørgelsesgrundlag var stort nok til, at familien og Emmanuel – hvis opholdstilladelse grundet komplikationer og forsinkelser med navnegodkendelse, fødselsattest og fremskaffelse af pas endnu ikke var gået i orden – kunne blive i Danmark. Det kunne Peter Yongabi Cham ikke, og derfor blev sønnen udvist af landet.

»Da vi fik brev om Emmanuels udvisning, væltede min verden. Vi havde lige fejret hans 2-års fødselsdag. Han var bare en baby. Jeg følte mig så usikker, for jeg vidste ikke, hvad der skulle ske«, siger Yvonne Fru Lum.