Flygtningekvinder aktiveres halvt så meget som mandlige Arbejdsgivere, kommunalfolk og politikere: Læg fløjlshandskerne og kræv mere af kvindelige flygtninge.

Ledige flygtningekvinder bliver ikke aktiveret på arbejdsmarkedet i nær samme omfang som mandlige flygtninge, viser nye tal.

I andet kvartal i år var jobparate kvindelige flygtninge, som får den særlig lave integrationsydelse, kun i aktivering på en offentlig eller privat virksomhed i 15 procent af tiden. Det samme gjaldt mere end dobbelt så mange jobparate flygtningemænd på samme ydelse, nemlig 34 procent.



Det er Danmarks Arbejdsgiverforening (DA), der har beregnet forskellen mellem de to køn – som altså stadig er tydelig trods mange års fokus på kvinderne.

Chefkonsulent i DA Rasmus Brygger kalder det »et svigt«: »Kommunerne bør tage fløjlshandskerne af og have samme høje forventning til, at kvinderne også kan komme ud at arbejde«.

Jobparate flygtninge skal som udgangspunkt tilbydes virksomhedsrettet aktivering, som kan være løntilskudsjob eller virksomhedspraktik, senest to uger efter ankomst til kommunen, påpeger han.



»Vi ved, at det virker, at man kommer ud og snuser til arbejdsmarkedet gennem praktik«.



Det er misforstået omsorg ikke at stille krav Thomas Kastrup-Larsen (S), KL

Også når det gælder rigtige job er der stor forskel mellem kønnene. Som Politiken omtalte for nylig, er det regeringens mål, at 50 procent af flygtninge skal have et arbejde – fast ansættelse eller støttet beskæftigelse – indenfor tre år. Men det er kun nået for mændene. Kvinderne halter bagud: Kun 18 procent har job. Rasmus Brygger er ikke i tvivl om, at den mindre effektive kommunale aktivering af kvinder er en vigtig årsag.

Men det er svært at ændre. Kvinderne skal på få år skifte hovedfokus fra hjemmet til arbejdsmarkedet. En rejse, det har taget danske kvinder generationer at gennemføre, påpeger Frederik Thuesen, seniorforsker ved Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.



»Det handler om at påtage sig en anden identitet. Det er også noget, manden skal forstå – at han også skal være med til at løfte opgaver i hjemmet«, siger Frederik Thuesen.

I Aarhus arbejder man på at synliggøre kvindernes kompetencer inden for pleje, rengøring, børnepasning, forklarer Janus Hedemann, driftschef ved Integration og Fleksjob. Han peger på flere årsager til kønsforskellene i aktiveringen.

»Der er både kulturelle forhold, mindre arbejdsmarkedserfaring og lavere uddannelse. Men vi prøver at fortælle dem, at deres evner inden for eksempelvis at kunne passe deres egne børn, en syg ældre og en handikappet slægtning er kompetencer, de også kan bruge på arbejdsmarkedet«.

Formanden for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget i kommuneforeningen KL, Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup- Larsen (S), lover, at virksomhedsrettet aktivering blandt flygtninge, herunder kvinderne, nu skal være et »hovedstrategisk mål«.



»Kvinderne skal mødes med de samme forventninger som mændene, men mange ser deres identitet og kultur sådan, at arbejdsmarkedet ikke er det vigtigste. Hvis man er 45 år og aldrig har været på arbejdsmarkedet, er det svært. Der skal flere målrettede indsatser til. Det er vigtigt, for i mange familier er kvinderne kulturbærende, og deres måde at leve på smitter af på børnenes opdragelse«.

Skal kommunerne bruge sanktioner oftere mod kvinder?

»Man skal gøre det, når der er noget at sanktionere for. Det er misforstået omsorg ikke at stille krav«.

Integrationsordfører i Folketinget for Venstre Mads Fuglede mener ikke, at kvinderne bør kunne bruge undskyldninger om, at de skal passe tingene derhjemme.

»I særlige tilfælde med store børneflokke kan der være særlige hensyn at tage, men kommunerne har redskaberne og sanktionsmulighederne til at kunne gøre flere erhvervsaktive. Der skal ikke være berøringsangst«.