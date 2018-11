Christian Mølau mister dagpengeretten efter nytår: »Det er lidt hul i hovedet« 52-årige Christian Mølau står uden job i det nye år. Fordi han for år tilbage arbejdede i Indonesien, kan han ikke få dagpenge, selv om han har været medlem af en a-kasse siden studietiden.

Christian Mølau har været medlem af en a-kasse, siden han blev færdiguddannet cand.merc i begyndelsen af 90’erne.

Alligevel risikerer han ikke at kunne få dagpenge, når hans nuværende kontrakt ophører ved udgangen af januar, hvis han ikke finder et andet job inden da.

Årsagen er, at 52-årige Christian Mølau i en årrække har arbejdet i Indonesien, og hans udlandsophold risikerer nu at fratage ham retten til de dagpenge, han selv har betalt ind til i en lang årrække.

»Jeg synes, det er lidt hul i hovedet. Jeg klarer mig nok, for jeg har en opsparing, men det virker underligt«, siger han.

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at indføre et opholdskrav, som betyder, at man skal have været i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af de seneste otte år for at kunne få dagpenge, også selv om man har betalt ind til en a-kasse. På den måde finder partierne 50 millioner kroner om året, som skal finansiere den skatteaftale, de indgik i februar.

Har betalt en forsikring

Det havde Christian Mølau af gode grunde ingen anelse om, da han i 2005 blev udstationeret til Indonesien for det danske skofirma Ecco. Efter to år her fik han job i et fransk firma og senere et svensk, begge med arbejdsplads i Indonesien. Senere var han også ansat i et dansk firma igen, men på en lokal kontrakt. Alle steder har han haft job inden for økonomi, eksempelvis som finansdirektør.

Fakta Opholdskravet Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i februar 2018 en skatteaftale. Som en del af finansieringen besluttede partierne at ændre på dagpengeloven, så dagpengeretten fremover afhænger af, at man har opholdt sig i Danmark eller et andet EU/EØS-land i syv ud af otte år. Er det ikke tilfældet, kan man i stedet søge den markant lavere integrationsydelse. Øvelsen bidrager med 50 millioner kroner om året. Opholdskravet gælder i nogle tilfælde også retten til syge- og barselsdagpenge. Ifølge Beskæftigelsesministeriets egne skøn betyder lovforslaget, at 20.350 personer vil melde sig ud af en a-kasse. Vis mere

Opholdskravet gælder ikke for personer, der er udsendt af en dansk virksomhed, men den undtagelse falder Christian Mølau ikke ind under, fordi han siden 2007 har været på udenlandske kontrakter.

I 2014 rejste han hjem til Danmark igen, og i dag bor han med sin familie i Køge. I 2015 fik han sit nuværende job som cfo i en teknologivirksomhed.

»Men det er desværre sådan, at det ikke går så godt for firmaet, så vi har lavet en rationaliseringsplan, hvori jeg selv indgår. Dermed står jeg i problemet fra udgangen af januar, hvis jeg ikke finder noget andet, for der er jeg opsagt«, siger han.

Han har i alle årene været medlem af en a-kasse med den forventning, at han så også var økonomisk sikret, hvis han i en periode skulle stå uden arbejde.

»Jeg har jo betalt en forsikringspræmie. Havde det været et privat forsikringsselskab, så havde man rejst en sag«, siger han.

Han kommer ikke til at gå fra hus og hjem, hvis han i en periode står uden indtægt, men han har svært ved at forstå, hvorfor han skal rammes med tilbagevirkende kraft.

»Jeg er heldigvis økonomisk velkonsolideret. I forhold til min indtægt er dagpenge ikke så høje, men det havde da været et fint tilskud, nu jeg har betalt ind til systemet«.

Meget utrygt

Christian Mølau er i øjeblikket medlem af CA, der er en a-kasse for højtuddannede i erhvervslivet. Her kan direktør Christian Sørbye Friis godt forstå hans undren over, at hans dagpengeret formentlig ikke gælder efter årsskiftet.

»Det undergraver jo tilliden til systemet. Hvad kan man egentlig regne med? Det kan jo være folk, som har indbetalt deres arbejdsløshedsforsikring i mange år, som pludselig oplever, at en rettighed, som de måske har baseret hele deres tilværelse i udlandet på, forsvinder. Og det er meget utrygt«, siger han.