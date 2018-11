PET's advokat: Det nærmer sig foragt for retsvæsenet

De havde meget travlt i Københavns Politi natten mellem 7. og 8. oktober 2016. Så travlt, at de ikke kunne afse to betjente til at køre en kuvert fra Københavns Byret på Nytorv til Rådhuspladsen lige om hjørnet.

Papirerne i kuverten var vigtige for Politiets Efterretningstjeneste (PET). PET havde et par dage tidligere fundet ud af, at der var en bog, ’Syv år for PET’, på vej, skrevet af journalist Morten Skjoldager og med den tidligere PET-chef Jakob Scharf som frontfigur. Bogen skulle udkomme 17. oktober.

Flere medier var dog begyndt at citere fra bogen, og sent om aftenen fredag 7. oktober bebudede Ekstra Bladet, at avisen de kommende dage ville bringe mere. Derfor fik PET indkaldt byretten for at få nedlagt et fogedforbud, der blev rettet mod ikke Ekstra Bladet, men JP/Politikens Hus. Retten blev sat få timer senere, klokken 1.50, hvor det altså var blevet lørdag 8. oktober. Det tog kun retten 20 minutter at imødekomme PET, og nu skulle forbuddet så forkyndes.

Du vidste jo, at der var et fogedforbud mod hele JP/Politikens Hus Henrik Nedergaard Thomsen, PET’s advokat

Da PET’s chef, Finn Borch Andersen, midt om natten hørte, at der ikke kunne skaffes betjente til at levere fogedforbuddet på Rådhuspladsen, fik han sin operative chef, der normalt er optaget af at jagte terrorister, til at ringe til Midt- og Vestsjællands Politi.

Om de mon kunne afse to betjente til opgaven. Det kunne de, og lidt før klokken fem denne lørdag morgen kørte de til JP/Politikens Hus for at aflevere fogedforbuddet. De måtte dog vente i politibilen en times tid. Klokken lidt i seks ankom en medarbejder fra Ekstra Bladet, som fik kuverten stukket under armen.

Det var Finn Borch Andersen selv, der i Københavns Byret fortalte om forløbet den morgen for godt to år siden. Retten var sat, fordi Finn Borch Andersen og PET har anlagt en civilsag mod JP/Politikens Hus og mod chefredaktør på Politiken Christian Jensen for at krænke fogedforbuddet.

Ekstra Bladet gik nemlig ikke videre med sine artikler om PET-bogen. Derimod udkom Politiken dagen efter, søndag 9. oktober 2016, med et tillæg med hele teksten fra ’Syv år for PET’.

PET og tjenestens advokat, Henrik Nedergaard Thomsen fra Kammeradvokaten, mener, at det er en meget grov krænkelse af fogedforbuddet og manglende respekt for domstolene. Derfor vil PET have idømt JP/Politikens Hus en bøde på 15 millioner kroner, fordi Husets ledelse ikke stoppede Politikens udgivelse af bogens tekst. Og Christian Jensen skal op til 4 måneder i fængsel for at være den, der faktisk traf beslutning om og sørgede for at udgive tillæget med PET-bogen.

Både Hus og chefredaktør vil frifindes af retten, med henvisning til at fogedforbuddet var sendt til den forkerte. Administrerende direktør i JP/Politikens Hus Stig Ørskov havde nemlig ikke efter medieansvarsloven kompetence til at bede Christian Jensen droppe udgivelsen, og chefredaktøren havde omvendt ikke fået forkyndt forbuddet eller var nævnt i det, anførte deres fælles advokat, Martin Dahl Pedersen.

Og det er netop adressaten på forbudskendelsen, der er det centrale i sagen. Et spørgsmål, der har været helt i Højesteret.

Bølge af forbud

I de første dage af oktober 2016 bliver PET bekendt med, at ’Syv år for PET’ er på vej, og 6. oktober får tjenesten byretten til at udstede et fogedforbud rettet mod forfatter og forlag. PET har ikke bogens tekst, men har kun en kort reklametekst at henholde sig til.

Retten mener dog, at »PET har sandsynliggjort, at manuskriptet indeholder fortrolige oplysninger, som det er strafbart at videregive (...) og som det er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige sikkerhedsmæssige hensyn til offentlige interesser, statens sikkerhed og rigets forsvar«.

Dagen efter udsteder byretten et nyt fogedforbud, denne gang mod Radio24syv, der citerer flittigt fra bogen, og 99 boghandlere, der har bogen liggende klar til salg.

Og mindre end 24 timer senere får PET så i byretten endnu et fogedforbud, denne gang baseret på udtalelser fra Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen om, at hans avis er på vej med flere detaljer.

Forbuddet omtaler ikke Politiken, og jeg fik aldrig forkyndt et forbud Christian Jensen, chefredaktør for Politiken

Det nye fogedforbud er dog ikke rettet mod Poul Madsen, men stilet til JP/Politikens Hus. Og det, mener Huset, er en forkert adressat.

Ifølge medieansvarsloven kan et medies forretningsmæssige ledelse ikke instruere de enkelte dagblades ansvarshavende chefredaktører om, hvad der skal bringes og ikke bringes i en avis. Lovens formål er at sikre dagbladenes uafhængighed, som advokat Martin Dahl Pedersen fremhævede flere gange i går, sekunderet af både Stig Ørskov og Christian Jensen.

Derfor var det en fejl at rette forbuddet mod JP/Politikens Hus. Det skulle i givet fald være rettet til den enkelte chefredaktør, mener Huset, der allerede samme dag kærede byrettens afgørelse. En måned senere afgjorde landsretten, at fogedforbuddet var i orden.