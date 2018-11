To døde efter sammenstød mellem lastvogn og personbil

To personer har tirsdag formiddag mistet livet i en trafikulykke ved Thorning nær Kjellerup, oplyser politiet.

En lastvogn ramte en personbil på Aalborgvej ved en tilkørsel fra Ulvedalsvej.

De to omkomne befandt sig i personbilen. Vidner har fortalt politiet, at ulykken skete, da bilen forsøgte at vende. Den drejede ud foran en lastvogn, hvis fører ikke kunne nå at bremse.

Begge personer blev dræbt på stedet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Såvel brandvæsenet som politi rykkede ud til ulykken, som blev anmeldt ved 10.30-tiden.

Tirsdag ved middagstid oplyser politiet, at man er i færd med at underrette pårørende til de dræbte.

ritzau