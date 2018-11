Dommens dag nærmer sig for tidligere PET-chef Efter vidneafhøringer er retssagen mod Jakob Scharf gået ind i afgørende fase.

Normalt siger man, at tvivlen skal komme den anklagede til gode. Men straffesagen mod tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste Jakob Scharf er uden fortilfælde og på ingen måder normal.

Efter afhøringen af alle indkaldte vidner skal dommerne i Københavns Byret gøre op med sig selv, om de har mest tillid til tjenestens nuværende ledelse i skikkelse af PET-chef Finn Borch Andersen eller til hans forgænger Jakob Scharf, der er tiltalt for 28 gange at have brudt sin tavshedspligt i bogen ’Syv år for PET’.

Indtil videre har anklagemyndigheden ikke fremlagt konkrete PET-papirer, der kan dokumentere over for retten, at den tidligere PET-chef brød sin tavshedspligt ved at medvirke i bogen, som i 2016 udkom efter et midlertidigt fogedforbud.

I stedet har Finn Borch Andersen sekunderet Lykke Sørensen, Scharfs tidligere juridiske chef i PET, slået fast, at loven er brudt, og at tjenestens hemmelige arbejdsmetoder og forhold til kilder og udenlandske tjenester derved kan have taget skade. Af hensyn til deres tavshedspligt er de to vidner imidlertid afskåret fra at komme det nærmere, siger de.

Heroverfor står Jakob Scharfs forklaring om, at han kun har udtalt sig om kendte sager og oplysninger, der ikke er fortrolige. Samtidig er ’Syv år for PET’ hverken hans idé eller ansvar, men skrevet af Politiken-journalisten Morten Skjoldager, der onsdag blev afhørt som vidne i retten.

Ifølge bogens forfatter har størstedelen af oplysningerne været fremme i forvejen i åbne straffesager og gennem medieomtale og aktindsigt i terrorsager. Der er dog enkelte nye forhold i bogen såsom et forhindret attentatet i 2007 mod Østre Landsret, som også baserer sig på andre kilder, understregede Morten Skjoldager:

»Af principielle årsager kan jeg ikke komme ind på, hvem der har givet mig oplysningerne, på grund af min kildebeskyttelse. På den måde minder journalisters arbejde relativt meget om efterretningstjenestens«, forklarede forfatteren, da sagens to anklagere forsøgte at udfritte ham om kildegrundlaget.

Medmindre anklagemyndigheden eller Jakob Scharfs forsvarer genindkalder vidner eller beder om lov til at høre andre stemmer, mangler retten nu kun den afsluttende dokumentation og procedure. Dommen mod den tidligere PET-chef ventes at falde inden for de nærmeste uger.

Grundlæggende skal byretsdommer Karsten Henriksen og de to lægdommere tage stilling til, om tidligere ansatte i efterretningsvæsenet har absolut tavshedspligt, og hvad det betyder for den tiltalte, at sager før har været fremme offentligt.

Et andet afgørende spørgsmål bliver, om det er tilstrækkeligt til at dømme, at PET’s nuværende ledelse blot siger, at Jakob Scharf har brudt sin tavshedspligt og dermed kan have skadet sin tidligere arbejdsplads og forholdet til fremmede magter, eller der skal mere håndfaste beviser på bordet.

PET har foreløbig ikke villet frigive de fortrolige dokumenter, der ligger til grund for politianmeldelsen af Jakob Scharf, og end ikke byretten kender indholdet. I givet fald skal der først ske det, der kaldes en afklassificering.

Juristernes forventning er, at dommen bliver anket til landsretten, uanset om Jakob Scharf bliver dømt eller går fri. Han risikerer op til 2 år fængsel.