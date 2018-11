Ministerium styrede selv undersøgelse af chef Forsvarsministeriet stod selv for at indsamle det materiale, der blev brugt i undersøgelse af topchefs mulige inhabilitet, da hans hemmelige kæreste fik lønforhøjelse.

Det er Forsvarsministeriets egne embedsmænd, der har styret undersøgelsen af, om ministeriets departementschef gjorde noget forkert, da han blandt andet var med til at bevilge sin pressechef og daværende kæreste et engangsvederlag på 75.000 kr. og en lønforhøjelse på 1.500 kr. om måneden.

Departementschefen, Thomas Ahrenkiel, bestilte selv undersøgelsen hos Kammeradvokaten, og det var hans medarbejdere, der indsamlede alt materialet, indhentede udtalelser fra embedsmændene og stod for tilrettelæggelsen af undersøgelsen, som først i de sidste fire dage formelt blev overladt til Kammeradvokatens vurdering.

Det fremgår af udtalelser fra Kammeradvokaten sammenholdt med Kammeradvokatens notat, som blev fremlagt i tirsdags.

Fokus var på, at kontorchefen søgte væk fra ministeriet, hvilket hun også gjorde, idet hun i januar 2017 meddelte, at hun fratrådte med udgangen af februar Skriver Kammeradvokaten

Konklusionen var, at departementschefen havde været inhabil, og at han i strid med loven havde undladt at informere sin minister om det. Men forseelsen var ikke så grov, at der skulle gøres mere ved det, vurderede Kammeradvokaten.

Tomas Ilsøe Andersen, der er partner hos Kammeradvokaten og ansvarlig for undersøgelsen, siger, at det var nødvendigt at bruge Forsvarsministeriets medarbejdere i undersøgelsen, fordi det er dem, der har kendskab til ministeriet.

»Jeg tror, at man må sige, at det er det muliges kunst også. Hvis man både skal have fat i nogen, der faktisk ved, hvad det handler om, kan medvirke til, at det rigtige faktum tilvejebringes, og at det også sker inden for en rimelig tid, nytter det meget ofte ikke i praksis, at man tager nogen, der ingen forhåndskundskaber har for at sidde med det«, siger Tomas Ilsøe Andersen.

Thomas Ahrenkiel indledte i april 2016 et forhold til sin daværende pressechef, som han senere blev gift med. Ifølge forvaltningsloven skal en embedsmand snarest informere sin chef, hvis der opstår en situation, hvor han kan være inhabil.

Det gjorde Thomas Ahrenkiel ikke, og han deltog blandt andet i ved møder, hvor der blev aftalt store lønforhøjelser og engangsvederlag til kæresten og ministeriets andre chefer.

Ved fremlæggelsen af Kammeradvokatens notat beklagede Thomas Ahrenkiel, der har haft en lang karriere i Udenrigsministeriet, Statsministeriet og Forsvarsministeriet og været spionchef, at han ikke havde »haft godt nok styr på reglerne om inhabilitet«.

To enige chefer

Kammeradvokaten fremhæver i sit notat til forsvar for Thomas Ahrenkiel, at denne i efteråret 2016 havde søgt råd hos Statsministeriets departementschef, der erklærede sig enig i, at Ahrenkiel ikke skulle informere sin minister om sit forhold til pressechefen, der havde titel af kontorchef.

»Fokus var på, at kontorchefen søgte væk fra ministeriet, hvilket hun også gjorde, idet hun i januar 2017 meddelte, at hun fratrådte med udgangen af februar«, skriver Kammeradvokaten.

Det fremgår også, at Forsvarsministeriets embedsmænd også bad om råd i Statsministeriet, da de skulle i gang med undersøgelsen af sagen.

»Henset til, at sagen vedrører departementets øverste embedsmand, har tilrettelæggelsen af undersøgelsen været drøftet med Statsministeriet«, hedder det i notatet.

Tomas Ilsøe Andersen forklarer, at det »var Forsvarsministeriet, der tog stilling til, at der skulle gennemføres en undersøgelse, og hvem der skulle foretage den«.

»Jeg har modtaget en henvendelse, om jeg ville være med til at lave den, men hvordan de internt på deres side organiserer den, er jo deres bord, så det må du spørge dem om«, siger han.