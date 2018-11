16 våben og tusindvis af kugler er væk: Hjemmeværn har mistet overblik over skydevåben Geværer, pistoler og 50.000 stykker ammunition mangler fra Hjemmeværnet i Sydsjælland og Lolland-Falster.

Hjemmeværnet kan ikke redegøre for 16 skydevåben og flere tusind stykker ammunition fra hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster. Det oplyser Hjemmeværnskommandoen.

Det gælder otte geværer, syv pistoler, et maskingevær, et bundstykke til endnu et gevær samt omkring 50.000 stykker ammunition til håndvåben.

Hjemmeværnet arbejder på at opklare, hvad der er sket.

Det bliver blandt andet undersøgt, om uoverensstemmelsen kan være sket på grund af en fejl i registreringen i systemerne.

Men Hjemmeværnet kan heller ikke udelukke, at der ligger en kriminel handling bag våbnenes forsvinden.

Generalmajor Jens Garly, der er chef for Hjemmeværnet, beklager situationen dybt. Han påpeger, at det er "alt andet end tilfredsstillende".

»Vi arbejder på højtryk for at finde de manglende våben og ammunitionen. Derfor har jeg iværksat en optælling af alle våben i Hjemmeværnet«.

»Vi starter med de områder, hvor der er størst sandsynlighed for at finde de bortkomne våben. Men optællingen vil omfatte hele Hjemmeværnet«, siger han i en pressemeddelelse.

Sagen er blevet meldt til politiet. Hjemmeværnskommandoen har også bedt Forsvarsministeriets Auditørkorps, der er forsvarets juridiske enhed, om at gå ind i sagen.

ritzau