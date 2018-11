Nye luthavne på vej: Grønlandsk parlament godkender historisk lufthavnspakke Planerne om udvidelse af to eksisterende lufthavne og nybyggeri af en tredje er vedtaget i Inatsisartut.

Et flertal i det grønlandske parlament, Inatsisartut, har torsdag godkendt en historisk stor investeringsplan for udbygning og nyetablering af lufthavne.

Efter over fem timers debat har et flertal bestående af partierne Siumut, Atassut, Nunatta Qitornai og Demokraterne vedtaget anlægsloven.

18 stemte for, 9 imod og 2 undlod at stemme. Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Der er tale om byggerier for op mod 3,6 milliarder kroner, og det anses for at være den største infrastrukturinvestering i Grønlands historie.

Projektet omfatter nybyggeri af en lufthavn i Qaqortoq i Sydgrønland og udbygninger af de eksisterende lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Finansieringen er skaffet i samarbejde med den danske stat. Aftalen indebærer, at Danmark bidrager med 700 millioner kroner i lufthavnsselskabet. Det giver den danske stat en ejerandel på 33,3 procent.

Danmark yder også et lavt forrentet lån på 450 millioner kroner til selskabet. Samtidig stiller man garanti for yderligere et lån på 450 millioner kroner i Den Nordiske Investeringsbank.

En betingelse for den danske stats deltagelse i projektet er, at Danmark skal sige god for eventuelle andre investorer, der vil skyde penge i projektet.

Den danske regering har involveret sig i projektet på grund af frygt for, at fremmede magter forsøger at få indflydelse i Grønland.

I forbindelse med budprocessen var det blandt andet fremme, at et kinesisk ejet selskab også bød ind på lufthavnsprojektet.

Debatten om lufthavnene og infrastrukturen på Grønland har foregået i årevis.

Den førte senest til, at uafhængighedspartiet Partii Naleraq i september trak sig fra den siddende regering. Partiet er imod, at den danske stat skal blande sig i grønlandske anliggender.

»Man er i gang med at sælge Grønland, lød det ifølge mediet knr.gl fra Partii Naleraqs formand, Hans Enoksen, under debatten i Inatsisartut torsdag.

Landsstyreformand Kim Kielsen fra Siumut afviste kritikken.

»Vi åbner for masser af muligheder for Grønlands fremtid. Vi sælger ikke ud, svarede Kim Kielsen.

Modstanderne af lufthavnsprojektet mener, at de mange milliarder kunne være brugt bedre. De frygter også, at byggeriet kan føre til overophedning.

Omvendt er der en forventning om, at Grønlands eksport og turisme vil styrkes af de øgede transportmuligheder.

