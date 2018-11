En god dag for de suttetrængende, en dårlig dag (igen) for Aarhus

Suttetrangen ...

Så er der godt nyt for omsorgsfulde forældre og såkaldte voksenbabyer. Ifølge et nyt amerikansk studie tyder en del på, at det ikke er så skævt endda for voksne mennesker at tage sutten i munden. Studiet fra the Henry Ford Health System i Detroit – der dog ikke beskæftiger sig med voksne med hang til ble og babysnak – sammenfatter, at meget peger på, at forældre, der tager deres børns sut i munden for at rengøre dem, også på længere sigt gør afkommet en tjeneste. De voksnes mundbakterier giver formentlig et lavere niveau af antistoffer, der kan forbindes med udvikling af allergier og astma. Mere viden skal der til, understreger forskerne, der bakkes op af et svensk studie fra 2013. Men indtil da er det bare om at sutte løs. For store og små.

Aarhus ...

Der er som bekendt ikke sket meget fornøjeligt på fodboldfronten i Aarhus, siden Thorkild Simonsen var borgmester i byen. Flagskibet AGF har for 20. sæson i træk sået tvivl om, hvorvidt man virkelig var på vej tilbage mod den internationale elite – eller bare dansktoppen – med fire nederlag på stribe. Mandag var udset som dagen, hvor der atter skulle spredes lidt stjernestøv over byen med landsholdets kamp på Aarhus Stadion mod Irland. Men med sejren fredag aften i Wales har Åge Hareides fodboldmænd elimineret enhver spænding i det opgør. Danmark har allerede vundet puljen i Nations League, som kort fortalt muligvis kan give adgang til EM i 2020. Så altså heller ingen topkamp med snert af succes til Aarhus fra den front. Næste år, måske.