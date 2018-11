Ny lov skal forhindre farlige opkøb i Danmark og pression fra lande som Kina Staten skal kunne gribe ind over for eksempelvis kinesiske virksomheder, der ønsker at opkøbe dansk infrastruktur, mener regeringen.

Danmark har brug for en nødbremse, hvis en udenlandsk statsejet kapitalfond eller virksomhed vil opkøbe såkaldt kritisk infrastruktur såsom lufthavne, havne, elnet eller mobilnet og på sigt udnytte ejerskabet til at opnå politisk indflydelse i Danmark.

Derfor barsler regeringen med et nyt lovforslag, der skal forhindre potentielt farlige opkøb af dansk infrastruktur.

»Skrækscenariet er, at der er nogen, som køber dansk infrastruktur op med det formål at presse Danmark. Enten presse os til, at vi ikke må mene noget politisk, eller presse os til, at vi skal agere på en bestemt måde, eller presse os til et eller andet, som vi aldrig selv ville have valgt«, siger finansminister Kristian Jensen (V).

Kina på storopkøb i Europa

De seneste år har kinesiske statsejede virksomheder købt stort ind flere steder i Europa. Flere havne i Grækenland, Italien, Spanien, Holland og Belgien er i dag delvist ejet af kinesiske statsselskaber. Tæller man opkøb af private virksomheder med, har Kina ifølge finanstjenesten Bloomberg på 10 år købt ind for 2.000 milliarder kroner i Europa. I Tyskland og Frankrig er der en udtalt bekymring for, at opkøbene er en smutvej til politisk indflydelse i EU-landene.

Lignende regler som dem, regeringen vil indføre, er gennemført i blandt andet Norge, Finland, Tyskland og Storbritannien. Her kan man gennemføre screeninger af udenlandske investorer før mulige handler for at undgå potentielt farlige opkøb. Ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil det danske værn være målrettet kineserne:

»Det er dem, der har de mange penge, og er superaktive rundtomkring i verden«.

Nødbremsen er ifølge forsvarsministeren ikke et generelt nej tak til kinesiske investeringer eller samhandel. Men den skal stille politikerne bedre i fremtiden i forhold til at afvise kinesiske investeringer.

»Det er bekymringen for, at de går ind og har nogle langsigtede planer, fordi kineserne ikke regner med det samme afkast, som andre regner med, når man foretager en investering«, siger forsvarsministeren.

I Grønland var en statsejet kinesisk storentreprenør prækvalificeret til at byde på de lufthavnsbyggerier, som i sidste uge blev vedtaget af det grønlandske parlament. I den sag reagerede den danske regering i september ved at tilbyde en lånepakke på 700 millioner kroner. Det var med til at holde kineserne ude af projektet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nævnte allerede i maj problematikken, da han i en folketingsdebat sagde, at man »på den ene side skal være åben over for investeringer, men på den anden side skal vi ikke være naive«.

»Vi skal have er værn, så vores infrastruktur ikke ejes af udenlandske selskaber, der truer vores nationale sikkerhed. Den skal ikke ejes af kapitalinteresser, hvis hovedformål er at tjene penge og ikke at levere en billig service. Og nummer tre skal forbrugerne sikres indflydelse«.

S bakker op

Finansordfører Benny Engelbrecht (S) kalder regeringens planer for nødvendige og understreger, at S vil gå konstruktivt ind i en dialog med regeringen.

»Vi står ikke på en brændende platform, men det kan vi komme til i fremtiden. Derfor skal vi have en holdbar løsning, som fungerer på sigt«, siger Engelbrecht.