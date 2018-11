Forsker bakker op om nødbremse over for investeringsivrige kinesere Claus Hjort Frederiksen og Kristian Jensen har fat i den lange ende, når de foreslår en nødbremse over for salg af infrastruktur, mener forsker ved Center for Militær Studier André Ken Jakobsson.

Det er sund fornuft, at fremtrædende ministre nu vil have en nødbremse, som staten kan trække, før vigtig dansk infrastruktur som veje, elnettet, havne eller lufthavne ender på udenlandske hænder og bliver en trussel mod rigets sikkerhed.

Sådan lyder vurderingen fra postdoc ved Center for Militære Studier André Ken Jakobsson, der bl.a. forsker i, hvordan Kina bruger investeringer i andre landes infrastruktur til at få indflydelse.

»Min umiddelbare vurdering er, at det er en rigtig god idé. Vi har set flere andre lande lave tilsvarende foranstaltninger, så det er kun fornuftigt, hvis Danmark følger trop«, siger André Ken Jakobsson, der udelukkende forholder sig til, hvad Politiken kan fortælle om forslaget.

Der er ingen tvivl om, at det er Kina, man tænker over og frygter i disse år

Ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) skal det danske værn især rettes mod investeringer fra kinesiske virksomheder, og det gør man klogt i, vurderer André Ken Jakobsson:

»Kritisk infrastruktur som veje, havne og elnettet er de blodbaner, der får vores samfund til at fungere. Det er virkelig en tillidserklæring, hvis vi giver et udenlandsk selskab hel eller delvis kontrol med det. Problemet med et kinesisk selskab er, at vi aldrig kan vide med sikkerhed, om vi handler med et privat selskab, eller om vi handler med det autoritære styre i Kina, der ønsker at få indflydelse i Danmark«, siger han.

Er det kun kinesiske selskaber, vi skal frygte, eller kan man forestille sig samme risiko ved investeringer fra f.eks. russiske selskaber?

»Der er ingen tvivl om, at det er Kina, man tænker over og frygter i disse år. Kina har nogle kæmpestore firmaer, der er superdygtige til at levere elektronik og bygge infrastruktur, og de byder selvfølgelig på opgaverne, hver gang de får muligheden. De har i dag investeret absurd store beløb i ca. 70 lande gennem det såkaldte Belt and Road Initiative, så de er allerede massivt til stede over hele verden. Men vi ved også, at Kina bruger investeringerne sikkerhedspolitisk, og at Australien og USA allerede har forbudt kinesiske selskaber at investere i dele af deres infrastruktur«.

Kineserne kan slukke for strømme

I sidste uge godkendte et flertal i det grønlandske parlament, Inatsisartut, en historisk stor investeringsplan for udbygning og nyetablering af lufthavne. Det forventes, at et kinesisk selskab vil være blandt budgiverne på opgaven.

»Når du fortæller mig om regeringens forslag om en nødbremse, tænker jeg selvfølgelig på de store lufthavnsudvidelser i Grønland, hvor man inden længe skal beslutte, hvem der skal bygge det. Vi forventer, at Kina kommer med et bud, hvilket amerikanerne har advaret imod. Hvis kineserne løber med opgaven, kan det ende med, at der vil være kinesisk militær tilstedeværelse i Grønland, og det har hverken amerikanerne eller danskerne en interesse i«, siger André Ken Jakobsson.

Fakta Kina opkøber Kinesiske statsejede virksomheder har inden for de seneste 10 år brugt mindst 2.000 milliarder kroner på investeringer og opkøb i Europa, bl.a. køb af elnet, telefonnet, lufthavne og havne. I 2016 betalte Cosco Shipping f.eks. 2 milliarder kroner for den kontrollerende ejerandel i havnen i Piræus, Grækenland. Kilde: Bloomberg

Men bortset fra det – har Danmark reelt vigtig infrastruktur til salg, som man kan frygte, at kineserne ville byde på?

»Ja, bestemt. Tag f.eks. det eventuelle salg af væsentlige forretningsområder i energiselskabet Ørsted. Ørsted leverer i dag elforsyning til rigtig mange mennesker og offentlig belysning i mange kommuner. Overvej lige, hvis et kinesisk selskab får kontrollen over det. Hvordan stiller det et lille land som Danmark, hvis vi havner i en alvorlig krise med Kina? Så er frygten, at kineserne bare kan slukke for strømmen. Eller tag de overvejelser, man har i Region Hovedstaden om at outsource hele sygehusvæsenets it-struktur. Kan vi være sikre på, at de personfølsomme oplysninger ikke havner hos et udenlandsk selskab, og at en fremmed magt ikke kigger med?«, siger André Ken Jakobsson.

Kinesiske statsejede selskaber har allerede haft den store pung fremme og opkøbt betragtelige dele af Europas infrastruktur, især de større havne. Det anslås, at de nu kontrollerer omkring en tiendedel af den samlede havnekapacitet i hele Europa.