Nu kan Trads stille op til folketingsvalget: Vandt pladsen i Egedal for Socialdemokratiet Efter en kamp med det lokale byrådsmedlem Matilde Powers vandt journalist og debattør David Trads kampen om at stille op for Socialdemokratiet i Egedal.

David Trads kan nu tilføje folketingskandidat på sit lange CV blandt titler som journalist, forfatter, debattør og tidligere chefredaktør.

Efter mandag aftens opstillingsmøde i Egedal-kredsen får den 51-årige journalist og debattør nu retten til at stå på stemmesedlerne, når borgerne i Egedal og Furesø Kommune skal sætte deres kryds ved det kommende folketingsvalg, der afholdes senest i juni 2019.

»Jeg er utrolig stolt og ydmyg over det. Nu skal vi alle sammen sikre, at vi kan bidrage til regeringsskiftet, som er så afgørende. Vi kæmper side om side for at sikre et godt valgresultat«, sagde David Trads efter, at resultatet blev læst op.

Hvis valget alene skulle afgøres på lydstyrken af klapsalverne hos de mange fremmødte medlemmer af Socialdemokratiet i kantinen på Lærkevejskolen i Stenløse, så var kandidaturpladsen også endt hos Trads.

Styrken og længden på klappene var ikke til at tage tvivl af, da David Trads fik ordet til sammenligning med konkurrenten Matilde Powers, der også fik hænderne op ad skødet på medlemmerne - dog ikke i lige så høj grad.

16-2 i stemmetal

Det var dog ikke partimedlemmerne, som skulle tage beslutningen. Mandagens afstemning foregik blandt 18 medlemmer af repræsentantskabet i Egedalkredsen, som skulle vælge mellem Trads og Powers – og ikke alle medlemmer af partiet i kredsen ved en urafstemning.

16 stemte for David Trads, mens 2 medlemmer stemte for modkandidaten Matilde Powers.

»Jeg er super glad for resultatet. Jeg havde ikke forventet udfaldet, for demokrati er demokrati. Jeg havde dog håbet på det«, siger Trads til Politiken.

Flere skal have succes i livet

Nu er planen at lære medlemmerne i kredsen bedre at kende, så han er rustet godt til det kommende folketingsvalg, hvor han allerede har en politik, som han vil kæmpe for.

»Jeg har mange mærkesager, som jeg synes er virkelig vigtige. Men hvis jeg skal vælge én, som jeg synes er virkelig, virkelig vigtig, så er det, at vi skal tage det dybt alvorligt, når vi skal have flere til at have succes i livet«, siger han og fortsætter:

»Jeg vil sikre, at det ikke er forældres indkomst, uddannelse og boligsituation, der har betydning for den chance, som børnene har i livet. Vi skal samle dem op, som har brug for mere hjælp. Vi skal have et stærkere Danmark, der er mere lige og mere retfærdigt. Og det er det, jeg vil gå til valg med«, slutter han.

Valget af David Trads som socialdemokratisk folketingskandidat for Egedal-kredsen indebærer, at der gives dispensation for kravet om et års medlemsskab af Socialdemokratiet. Det har den 51-årige debattør nemlig ikke været endnu.

Socialdemokratiets kredsformand for Egedal kommune, Morten Thorup, er også glad for aftenens udfald.

»Jeg er glad for, at det blev David Trads, som jeg også forventede, at det blev. Nu skal vi i gang med at lave valgplakater og pjecer, og David skal lære vores medlemmer at kende. Det bedste grundlag skal lægges for ham nu, så han er klar til folketingsvalget«, siger Morten Thorup.

Tidligere sygeplejerske tabte afstemningen

Den 51-årige David Trads konkurrent ved afstemningen var 36-årige Matilde Powers, der er tidligere sygeplejerske og nuværende byrådsmedlem i Furesø Kommune og formand for udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Matilde Powers er ikke overrasket over resultat.

»Jeg er glad for, at jeg førte det til dørs, som jeg havde startet. Nu vil jeg undersøge muligheden om at stille op som syvende kandidat, da der er en socialdemokratisk regel om, at man ikke kun kan have kandidater med samme køn«, siger hun.

Ved sidste års kommunalvalg blev hun valgt ind i byrådet i kommunen med 486 personlige stemmer, som var tredjeflest blandt de socialdemokratiske kandidater i Furesø.



Kampvalget mellem kendissen Trads og den lokale Powers om den ledige plads som socialdemokratisk folketingskandidat for Egedal-kredsen kommer i kølvandet på en lang periode, hvor mange har været kritiske overfor David Trads som folketingskandidat.