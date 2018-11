Politiet frygter, at der befinder sig eksplosiver på banegården i Brønderslev. Derfor er banegården blevet afspærret mandag aften, og specialister fra forsvaret er blevet tilkaldt.

To mænd er blevet anholdt i sagen, oplyser Nordjyllands Politi. De sigtes for at have overtrådt våbenloven.

ritzau