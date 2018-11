Autofirma trak Nye Borgerlige-sponsorat fra i skat Skattestyrelsen sætter alvorlige spørgsmålstegn ved en konstruktion, hvor en autovirksomhed har trukket annoncepenge til Nye Borgerlige fra i skat. Pernille Vermunds parti beklager.

I en grå industribygning øst for Aalborg driver Henrik Sand Thomsen en virksomhed, der tuner biler, lastbiler og traktorer.

Ud over i firmaet Sanco Chiptuning at sikre et større bundtræk til de nordjyske motorer er han også en af drivkræfterne bag opbygningen af Nye Borgerliges lokalafdeling i Aalborg og har købt et sponsorat på Nye Borgerliges hjemmeside.

»Nogen skal tage det første skridt. Så det har jeg ikke noget imod at vise. Folk ved jo godt, at når man går ind og køber et sponsorlink på en politisk hjemmeside, er det også, fordi man samtidig gerne vil fortælle, at det står jeg inde for. Det er ikke, fordi jeg forventer at få en voldsom masse kunder ud af det«, siger Henrik Sand Thomsen.

Han har betalt 5.000 kroner gennem Nye Borgerliges såkaldte erhvervsklub, Frihed&Velstand, som ellers har udråbt sig selv til et være en uafhængig interesseorganisation. Derefter har han trukket pengene fra i virksomhedens regnskab for 2017. Som modydelse har tuningfirmaet fået en omtale på Nye Borgerliges ’sponsorside’ og en beskrivelse af virksomheden i partiets nyhedsbrev.

Nye Borgerlige rådgav selv Sanco Chiptuning om, at beløbet var fradragsberettiget, da man mente, at det kunne sidestilles med en almindelig annonce. Problemet er, at støtte til et politisk parti eller politiske formål ikke er fradragsberettiget. Det gælder også annoncer, hvis det primære formål ikke er reklamen, men en personlig interesse for virksomhedens ejer.

Direkte adspurgt, om det er fradragsberettiget for en virksomhed at annoncere på et politisk partis hjemmeside, hvis det samtidig bliver profileret som sponsor med firmalogo – som det var tilfældet med Sanco Chiptuning – svarer Skattestyrelsen, at der som »det klare udgangspunkt« ikke er skattefrihed.

»Det har formodningen imod sig, at en virksomhed overfører et beløb til et politisk parti af reklamemæssige grunde, også selv om virksomheden bliver profileret som sponsor med firmalogo og en kort tekst om virksomheden på partiets hjemmeside. Reklamer på et politisk partis hjemmeside vil derfor som det klare udgangspunkt ikke kunne fratrækkes«, skriver Skattestyrelsen.

Henrik Sand Thomsen fra Sanco Chiptuning mener, at han har fået en givtig eksponering ud af at blive nævnt på Nye Borgerliges hjemmeside, da andre partimedlemmer ifølge ham selv har set annoncen og siden hen er blevet kunder, og fortæller, at hans revisor mener, at støtten er fradragsberettiget.

Efter vi har sendt ham Skattestyrelsens vurdering, tilføjer han:

»Hovedformålet med annoncen var at skabe merværdi for min virksomhed. Det sekundære er, at det samtidig går til et godt formål efter min mening«.

Vi har forelagt hans forklaring for skatteadvokat Eduardo Vistisen, der er den advokat, der har ført flest skattesager ved Højesteret de seneste fire år. Han mener ikke, at der er så meget at rafle om.

»Jeg er ikke i tvivl om, at sponsoraterne ikke er fradragsberettiget. Det fremgik af Nye Borgerliges hjemmeside, at pengene går til de politiske budskaber. Derfor er det primære formål med annoncen støtte til et politisk formål, hvilket ikke er fradragsberettiget«, siger han.

Nye Borgerlige beklager

Politiken beskrev søndag, hvordan Nye Borgerlige har oprettet en pengeindsamlende erhvervsklub ved navn Frihed&Velstand, og hvordan partiet ifølge flere juridiske eksperter har vildledt sine donorer til at trække medlemskaber til en værdi af 15.000 kroner fra i skat.

Denne sag viser, at Nye Borgerlige også har rådgivet sponsorer, som ikke var kontingentbetalende medlemmer af Frihed&Velstand, men som har betalt penge for at sponsorere partiet via en annonce, til at de kunne trække deres kontante støtte fra i skat. Ud over Sanco Chiptuning har også vandbehandlingsfirmaet Waterclean sponsoreret Nye Borgerlige via en annonce, men beløbet er først blevet overført i år.