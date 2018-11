Boliger til 3.200 kroner søges i Danmark. For her spreder hjemløshed blandt unge sig mest i Norden

Hun afviser, at de trecifrede millionbeløb, der er investeret i at få nedbragt antallet af hjemløse, har været spildt.

»Området har været igennem en stor strategisk udvikling, hvor fokus på housing first skulle udbredes. Vi kan se, at blandt de hjemløse, der rent faktisk får hjælp efter den metode, kommer 9 af 10 ud af hjemløshed«.

Men mangler der ikke som i Norge en central indsats for at skaffe billige boliger. Skulle du ikke snakke med boligministeren?

»Det er indlysende, at hvis der ikke er boliger nok, så er housing first vanskeligt at gennemføre. Men faktisk gør vi også noget centralt for at skaffe flere billige boliger«, siger socialministeren. Hun fastslår, at regeringen de seneste år har sat penge i store millionpuljer til etablering af små billige boliger.

»Spørgsmålet er så, om kommunerne rent faktisk bygger så mange, som vi gerne ville. Jeg forstår godt, at de gerne vil bygge større boliger til veletablerede borgere, men jeg appellerer til, at kommunerne ikke glemmer de udsatte. Prioriteringen rundt om i landet lader noget tilbage at ønske«.