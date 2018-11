Han er Loyal to Familia, men uønsket i sit fødeland Flertal i Højesteret smider med en opsigtsvækkende dom bandelederen Shuaib Khan ud af Danmark og til Pakistan de næste 6 år.

Danmark har flyttet sig de seneste 10 år – både politisk og juridisk. I 2008 blev bandelederen Shuaib Khan idømt 8 års fængsel i Aalborg for vold med døden til følge, men dengang afviste retten at udvise ham til Pakistan. Historien gentog sig i 2013, da han fik en dom for grov vold, og Retten på Frederiksberg heller ikke fandt en udvisning rimelig.

Men nu har et flertal af dommerne i Højesteret flyttet hegnspælene og fulgt Rigsadvokatens og et politisk pres for, at Shuaib Khan skal udvises til Pakistan for summen af sine mange forbrydelser. Også selv om hans seneste dom for trusler mod en betjent kun bliver takseret til 3 måneders fængsel.

Hvor i verden lederen af den københavnske bandegruppering Loyal to Familia befinder sig, er uvist. Ifølge dommen rejste den 32-årige Shuaib Khan allerede sidste år til Spanien og opholder sig fortsat uden for Danmarks grænser, hvilket dog ikke forhindrer ham i at være fungerende leder – eller ’El Presidente’, som det kaldes – for LTF.

Hverken bandelederen eller hans forsvarer var til stede i Prins Jørgens Gård, da højesteretsdommer Jon Stokholm læste konklusionen højt, og rigsadvokat Jan Reckendorff i skinnende sort kappe kunne notere sig, at 6 dommere havde givet anklagemyndigheden medhold i påstanden om udvisning de næste 6 år.

Flertallet i Højesteret lægger vægt på, at Shuaib Khan »med sin adfærd gennem mange år har demonstreret manglende vilje til at integrere sig i det danske samfund«. Til trods for, at han har siddet 10 år i fængsel og er blevet advaret om risikoen for udvisning, har han fortsat sin kriminelle løbebane som leder af LTF.

»Der er grund til at formode, at han også fremover vil begå personfarlig kriminalitet i Danmark, hvis han ikke udvises«, skriver de seks dommere og betoner, at det er nødvendigt at udvise Khan »af hensyn til den offentlige tryghed og for at forebygge uro eller forbrydelse«.

Politiet placerer et hovedansvar for bandekonflikten og de talrige skudepisoder i København hos Shuaib Khan, og der er nedlagt midlertidigt forbud mod Loyal to Familia, indtil opløsningssagen efter grundloven næste år kommer for retten.

Ringe tilknytning

Shuaib Khan er født i Danmark og søn af det mangeårige medlem af Københavns Borgerrepræsentation Wallit Khan, der kom til landet i 1970 og i årtier har boet på Nørrebro. I modsætning til flere af sine søskende er Shuaib Khan ikke dansk statsborger, og under en ransagning tidligere på året fandt politiet et pakistansk id-kort, der giver den nu udvisningsdømte ret til at rejse frit ind i det sydasiatiske land.

Flertallet i Højesteret erkender, at Shuaib Khans tilknytning til Danmark er »væsentlig stærkere« end til Pakistan, hvor han senest var på ferie i 2007. Bandelederen er dog ikke uden forudsætninger for at kunne klare sig og gøre sig forståelig på det lokale pakistanske sprog punjabi:

»Han har tillige kendskab til pakistansk kultur og skikke, navnlig som følge af sin opvækst hos forældrene«, skriver de seks dommere og nævner, at familien ejer et hus i provinsen Gujrat, og at Shuaib Khan har et pakistansk id-kort.

Med til billedet hører, at højesteretsdommer Lars Hjortnæs i modsætning til sine kolleger ikke kan stå inde for en ubetinget udvisning i 6 år og mener, at det er i strid med den europæiske menneskeretskonvention. Lars Hjortnæs er enig i, at Khans kriminalitet er »modbydelig«, men det ændrer ikke ved, at LTF-lederen seneste forbrydelse er mindre alvorlig.

Under en visitation sidste år på Nørrebro blev Shuaib Khan bedt om at smide alt tøjet i en opgang, hvilket fik ham til at advare en bestemt betjent om, at han skulle passe på sin ryg. Ved samme episode bad Khan andre medlemmer af LTF huske politiassistentens ansigt.

Efterfølgende har betjenten forklaret, at han i modsætning til andre visiterer folk nøgne. Først på vej tilbage til stationen drøftede han med kolleger, hvordan Khans ord skulle tolkes, for der var ikke tale om en ’jeg slår dig ihjel-trussel’. På den baggrund er der ifølge højesteretsdommeren tale om »en spontan – ikke forud planlagt – reaktion på måden, en visitation konkret blev gennemført på«:

»Efter min opfattelse må der antages at gælde et vist ’mindstekrav’ til grovheden også af den senest begåede kriminalitet, hvis det skal kunne begrundes at udvise en person, som er født og opvokset her i landet og kun har begrænset tilknytning til det land, der skal udvises til«, konkluderer Lars Hjortnæs i sin udtalelse.