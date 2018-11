Beboerne i Nordvest tager gaden tilbage: »Det er ikke mig, der skal flytte. Det skal volden«

Hun mener ikke, at banderne skal sætte dagsordenen for beboernes liv. De må ikke være bange for at færdes i egne gader.

»Jeg kan sagtens blive utryg alligevel. Vi går tur med hunden på den her rute, og vi har en søn på syv måneder, og han skal vokse op her. Og hvis ikke jeg skal blive bange for at sende ham ud ad døren, så skal vi i fællesskab blive ved med at være en del af den her medmenneskelighed, som vi ser i dag, hvor mange er mødt op i protest mod volden i gaderne«, siger Julie Winther Buckle.

Vi skal huske på, at vi ikke bor i scenerne fra en gangsterfilm, vi bor et sted, hvor der skal være og er trygt for beboerne Jonas Bjørn Jensen, medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune

To lokalpolitikere er også mødt op for at markere, at der bliver støtte op om initiativet om at tage gaderne tilbage fra Rådhuset.

Foto: Therese Jægtvik Jonas Bjørn Jensen og Sofie Seidenfaden fra Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. De bor begge i området.

Jonas Bjørn Jensen, medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og politisk ordfører i Socialdemokratiet, bor selv i området på Blågårdsplads på Nørrebro. Han mener, at det er vigtigt, at folk støtter op om at tage gaderne tilbage.

»Skyderierne i området er noget, der optager på Rådhuset. Man trækker lige vejret ind og tænker, sker det nu igen. Det er mærkeligt distanceret, når man læser om det. Men der er faktisk nogle, der bor her. Familier og børn bor her, og vi bor her, og vi vil ikke finde os i de her skyderier«, siger Jonas Bjørn Jensen.

Sofie Seidenfaden, som er Børne- og Ungdomsordfører for Socialdemokratiet i Københavns Kommune, bor kun to gader fra, hvor skyderiet i går fandt sted.