FAKTA: Sådan er Bendtners muligheder for afsoning Nicklas Bendtner kan komme med ønsker til, hvornår straffen skal afsones, og han kan ansøge om fodlænke.

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner har onsdag valgt at acceptere en dom på 50 dages ubetinget fængsel for vold mod en taxachauffør i København.

Sådan er mulighederne for den 30-årige Rosenborg-angriber, når han skal afsone sin straf:

Tidspunkt:

Det er endnu uvist, hvornår straffen skal afsones. Den dømte og Kriminalforsorgen går i dialog med hinanden, og her kan den dømte komme med ønske til, hvornår frihedsstraffen skal foregå.

Det betyder, at Bendtner kan anmode om at afsone straffen på et tidspunkt, der passer ham. Eksempelvis kunne det være, når Rosenborgs sæson ligger brak, hvilket den gør i flere måneder hen over vinteren.

Fodlænke eller fængsel:

Den dømte kan ansøge om muligheden for at afsone med en elektronisk fodlænke, når fængselsstraffen er mindre end seks måneder. Der er dog en række krav, der skal være opfyldt. Den dømte skal blandt andet have fast arbejde, fast bopæl og bo i Danmark, så kriminalforsorgen kan komme på kontrolbesøg.

Bendtner lever op til flere af kravene, men han bor i Norge, så for at opfylde betingelserne for fodlænke, skal han flytte til Danmark, hvor han også ejer en bolig.

Kilder: Kriminalforsorgen m.fl.

ritzau