Mand anholdt i sag om millionsvindel over for Socialstyrelsen I en sag, hvor tre foreninger er mistænkt for bedrageri over for Socialstyrelsen, er en mand blevet anholdt.

Københavns Politi har anholdt en mand i en sag, hvor tre foreninger mistænkes for at have bedraget Socialstyrelsen for et større millionbeløb.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Københavns Politi modtog den 8. oktober en anmeldelse fra Socialstyrelsen om bedrageri med offentlige midler i perioden fra 2014 til 2018.

Siden er sagen vokset.

Anmeldelsen drejer sig om tre foreninger, der i flere tilfælde har fået tilskud til projekter på Socialstyrelsens område.

Der er anmeldt cirka 30 forhold om bedrageri til en værdi af cirka 4,5 millioner kroner.

Derudover er der mistanke om forsøg på svindel for foreløbig omkring 9,5 millioner kroner, hvor der dog ikke er lykkedes at få bevilget midler.

Efterforskningen har foreløbig vist, at der var personsammenfald i de tre foreninger, og det har ført til anholdelse af manden, hedder det i pressemeddelelsen.

Socialminister Mai Mercado (K) har tidligere oplyst, at de tre foreninger mistænkes for svindel med tilskud fra satspuljemidler, der er penge, som skal gå til samfundets svageste.

Midlerne er modtaget fra ansøgningspuljer på børne- og socialområdet.

Mercado oplyste dengang, at der blandt andet er mistanke om, at de har forfalsket en revisorpåtegning. Det er den måde, hvorpå frivillige foreninger skal dokumentere, at de anvender de tildelte midler korrekt.

Sagen kom frem kort efter sagen om Britta Nielsen, der er mistænkt for at have svindlet sig til 111 millioner kroner fra satspuljemidlerne.

Trods det bemærkelsesværdige sammenfald er der ifølge ministeren ingen sammenhæng mellem de to sager.

»Selv om timingen ikke kunne være værre, så har de to sager faktisk ingenting at gøre med hinanden«, sagde Mai Mercado, da mistanken mod de tre foreninger blev offentliggjort.

I forbindelse med Københavns Politis anholdelse af den mistænkte er to adresser blevet ransaget, og politiet vil ikke udelukke yderligere anholdelser i sagen.

Den anholdte mand vil torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør.

ritzau