Ringsted-iraner trykkede hånd med Saudi-Arabiens konge og kronprins Talsmanden for den iranske gruppe i Ringsted, der er centrum for en diplomatisk skandale mellem Danmark og Iran, har afvist at have særlige relationer til Saudi-Arabien. Men et personligt møde med kongen og en gennemgang af gruppens aktivitet på sociale medier antyder det modsatte, siger eksperter.

Kig godt på disse billeder.

Manden med brillerne er Yaqoub al-Tostari, talsmand for en gruppe eksiliranere fra Ringsted. I september blev gruppen landskendt efter en national politijagt, hvor en stor del af Danmark blev lukket ned. Regeringen i Teheran har anklaget al-Tostaris gruppe ASMLA for at være en terrororganisation i ledtog med ærkefjenden Saudi-Arabien.

Foto: Screen shot fra Al-Saudiya Nogle af de særligt inviterede gæster til det royale palads i Mina i 2026. Talsmanden fra ASMLA i Ringsted, Yaqoub al-Tostari, sidder som nr. 4 fra venstre på forreste række.

En anklage, Yaqoub al-Tostari flere gange har afvist med, at ASMLA ikke har nogen særlige relationer til Saudi-Arabien. Men på billedet giver han hånd til den saudiarabiske konge, Salman bin Abdulaziz al Saud. Et rige, Danmark i torsdags indførte sanktioner imod som følge af mordet på journalist Jamal Khashoggi og den blodige krig i Yemen.

Billederne stammer fra en statslig tv-optagelse fra kong Salmans royale palads i Mina. Foruden mødet viser en gennemgang af Ringsted-gruppens aktivitet på sociale medier, Politiken har foretaget, at ASMLA lader til at have en særlig interesse for Saudi-Arabien. Ifølge eksperter kaster oplysningerne nyt lys over gruppen, der er omdrejningspunkt for et muligt afværget mordforsøg og en diplomatisk krise mellem Danmark og Iran.

Det kan godt se ud til, at Ringsted-gruppen har særlige forbindelser til Saudi-Arabien, som er indviklet i flere proxykrige med Iran flere steder i Mellemøsten Claus Valling Pedersen, lektor i persiske studier, KU

Optagelserne fra paladset er fra september 2016. Når millioner af muslimer hvert år søger mod Mekka under den hellige pilgrimsfærd Hajj, holder kong Salman hof for nogle hundrede særligt udvalgte gæster. På listen af særligt inviterede i 2016 stod Yaqoub al-Tostaris rigtige navn, som Politiken kender.

På videoen serverer kjortelklædte tjenere med gulddaggerter om livet dampende te for gæsterne, inden Kong Salman holder tale. Mod slutningen af optagelsen er Yaqoub al-Tostari blandt rækken af gæster, der giver hånd til kong Salman og kronprins Mohammed Bin Salman.

Mødet med Saudi-Arabiens øverste ledere er opsigtsvækkende, siger flere eksperter i saudiarabiske og iranske forhold til Politiken. Det finder sted i den periode, hvor Saudi-Arabien ændrede strategi for at inddæmme Iran. Det forklarer Ali Vaez, leder af Iran-afdelingen hos researchinstituttet Crisis Group:

»Det er næppe tilfældigt, at ASMLA netop det år blev inviteret til Saudi-Arabien, i øvrigt sammen med andre iranske modstandsbevægelser, såsom kurderne og balusherne. Netop i 2016 formulerede kronprins Mohammed Bin Salman en ny strategi om at flytte kampen inden for Irans grænser ved at styrke etniske og sekteriske konflikter i landet. Kort efter begynder flere iranske modstandsbevægelser at få adgang til hidtil ukendte finansielle ressourcer - herunder ASMLA i Danmark, der opbygger en professionel tv-station«.

Mødet sår tvivl om al-Tostaris påstande om, at ASMLA i Ringsted ikke har et særligt forhold til Saudi-Arabien, vurderer Fanny Agerschou-Madsen, ekstern lektor på Københavns Universitet og tidligere underviser for sprogofficererne på Forsvarsakademiet i saudiarabiske forhold.

»Det er meget stort at blive inviteret til Kong Salmans palads under hajjen. Og set fra et politisk perspektiv er det klart, at kongen ikke inviterer en tilfældig dansk talsperson fra en eller anden ligegyldig gruppering ind. Det siger noget om ASMLA’s strategiske betydning for Saudi-Arabien«, siger Agerschou-Madsen.

Yaqoub al-Tostari bekræfter over for Politiken, at han i 2016 var personligt inviteret til Kong Salmans palads som en af 50-80 pressefolk fra Europa. Han forklarer, at Saudi-Arabiens informationsministerium betalte turen, selv om al-Tostari flere gange har benægtet at have modtaget økonomisk støtte fra Saudi-Arabien.

»Men det er fuldstændig rutine. Hvis du følger med i hajj’en, så inviterer Saudi-Arabiens ministerier hvert år folk ned. Det har ikke noget at gøre med støtte eller ikke støtte. Det sker hvert år«, siger Yaqoub al-Tostari.

Direkte adspurgt afviser Yaqoub al-Tostari, at ASMLA har noget særligt godt forhold til Saudi-Arabien.

»Vi har særlige forhold til alle, der støtter vores sag«, siger al-Tostari.

Ifølge talsmanden søger ASMLA politisk støtte fra alle lande, der vil give det, men han siger, at gruppen ikke er økonomisk eller politisk i ledtog med fremmede magter.

»Hvis man bliver betalt, skal man snakke i en bestemt retning. Vi er sekulære, og vi snakker kun om vores sag. Der kommer aldrig noget om, at vi støtter den ene eller den anden«, siger al-Tostari.

Hyldest på Twitter

Det kongelige besøg i 2016 er dog ikke det eneste eksempel på, at ASMLA har en særlig interesse for Saudi-Arabien og tilsyneladende støtter landets politiske kurs.

Lederen af Ringsted-gruppen hedder Habib Jabor, og hans medieaktivitet på Twitter viser en markant interesse for saudiarabiske forhold. Ud af de 107 gange, Habib Jabor siden 2012 har lagt et foto eller en video op på Twitter, hylder han Saudi-Arabien i 21 af dem. Dertil er der fem tweets, hvor Habib Jabor viser fotos af saudiarabiske statsejede medier – typisk fordi de har interviewet ham om ASMLA.

Hver fjerde af de undersøgte tweets omhandler dermed Saudi-Arabien. I et tweet 13. oktober tager Habib Jabor Saudi-Arabien i forsvar mod »løgne og billigt fabrikeret mediepropaganda«. Dagen før havde tyrkiske myndigheder erklæret, at de havde lydoptagelser, der beviste, at Jamal Khashoggi var blevet dræbt på den saudiarabiske ambassade i Tyrkiet. I andre tweets hylder Jabor kongedømmets bombeangreb i Yemen, hvor Saudi-Arabien og Iran udkæmper en proxykrig.