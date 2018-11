Anklager kræver ni måneders fængsel til tidligere PET-chef Ifølge anklagemyndighed er der intet formildende i sagen mod Jakob Scharf.

Der er ingen fortilfælde i historien for, at en medarbejder i Politiets Efterretningstjeneste står tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt. Og slet ikke, når det gælder sikkerhedstjenestens øverste chef.

Københavns Byret befinder sig på uprøvet land, når den inden for de næste uger beslutter, om tidligere PET-chef Jakob Scharf skal dømmes for at have talt over sig i bogen ’Syv år for PET’.

Ifølge anklagemyndigheden har Jakob Scharf brudt loven i alle 28 tiltalepunkter og givet venner såvel som fjender »et klart indblik i PET’s maskinrum«, ligesom tjenestens nuværende ledelse på rundrejser i udlandet har måttet forsikre samarbejdspartnere om, at Danmark skam fortsat kan holde på en hemmelighed.

»Tiltalte har haft den mest betroede stilling i PET... Der er masser af skærpende omstændigheder i denne sag, og det må føre til straf på mellem 6 og 9 måneders fængsel, der oplagt ikke kan gøres betinget«, sagde anklager Jakob Berger Nielsen, da han tirsdag afrundede sin procedure.

Anklagemyndigheden vil med andre ord have den tidligere topembedsmand i blandt andet Justitsministeriet ind bag de stive gardiner for at have røbet PET’s arbejdsmetoder og skadet forholdet til kilder og udenlandske samarbejdspartnere. Samme skæbne overgik i 2005 analytikeren Frank Grevil, der arbejdede for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og lækkede papirer til Berlingske om Danmarks grundlag for at gå i krig i Irak.

Samtidig går anklagerne efter at få konfiskeret Jakob Scharfs fortjeneste på knap 400.000 kroner for at have medvirket til bogen, hvor han havde et økonomisk incitament til »at skrue op for underholdningsværdien«, som det blev udtrykt af Jakob Berger Nielsen under proceduren.

En sag uden beviser

Under gennemgangen af de 28 enkelte anklagepunkter dvælede sagens anden anklager, Sonja Hedegaard, ved bogens omtale af et attentat i 2013 mod debattøren Lars Hedegaard. Efter alt at dømme er den mistænkte gerningsmand siden dræbt i Syrien, men formelt er sagen ikke afsluttet og har kørt bag lukkede døre.

I bogen udtaler Jakob Scharf, at PET ikke overvågede den mistænkte »24 timer i døgnet«, men at han var en kendt person i udkanten af det islamistiske miljø og var rejst til Libanon.

»Det er det mest oplagte eksempel på, at tiltalte (Scharf, red.) ikke har anvendt et forsigtighedsprincip. Han aner ikke, hvad der er sket i sagen de seneste 2-3 år. Alligevel har han ikke rettet henvendelse til politiet, der ikke har villet udtale sig om en sag for lukkede døre«, sagde Sonja Hedegaard, mens den tiltalte lod til at tage det forholdsvis roligt og skrev videre på sin computer.

Jakob Scharfs forsvarer, Lars Kjeldsen, nåede også at tage hul på sin procedure, der skal overbevise byretten om, at hans klient bør frifindes. Man kan have mange meninger om, hvorvidt en tidligere PET-chef skal medvirke i bøger, men én ting er normer, sagde forsvareren:

»Det afgørende er, om tavshedspligten i henhold til loven er overtrådt«.